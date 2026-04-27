Llega la cuarta edición de Soireé Q’Anil, festival de música electrónica con causa

Calimaya, Méx.- La escena electrónica del Valle de Toluca se prepara para una jornada donde el ritmo, el arte y la solidaridad convergen, ya que el próximo sábado 2 de mayo de 2026 se celebrará el Cuarto Festival de Música Electrónica “Soireé Q’Anil”, un encuentro que, más allá de la fiesta, busca convertirse en una plataforma de apoyo para productores de maíz cacahuazintle y pozole, así como para creadores locales.

La cita será en el Salón Jardín El Palmar, ubicado en el kilómetro 4.8 de la carretera Metepec–Zoológico Zacango, donde las actividades arrancarán a las 15:00 horas y se extenderán hasta la medianoche. El evento, de carácter familiar, apuesta por cambiar la percepción de la música electrónica y posicionarla como una expresión cultural incluyente. “La música es arte y cultura, no mala diversión; se trata de vibrar en una frecuencia que sume”, afirmó la DJ y organizadora Jmar Munir.

Uno de los principales atractivos será la denominada “guerra de DJs”, una competencia en vivo que reunirá a seis talentos locales con trayectoria en escenarios relevantes. A partir de las 18:00 o 19:00 horas, los participantes demostrarán su técnica y creatividad frente al público, en una dinámica que busca impulsar nuevos exponentes de la escena electrónica.

El cartel confirmado incluye a figuras como Jmar Munir, Isco Hwang -quien abrirá pista con ritmos Tech House-, además de Mamba, Starlight, Deadstem, Mojigata y Owl Ginn entre otros; a lo largo de la jornada, los DJs nacionales y locales mantendrán el ambiente con sets de house, techno y diversas fusiones electrónicas.

Sin embargo, Soireé Q’Anil no se limita a la música, el festival integra un componente artístico y comunitario que lo distingue: habrá grafiti en vivo, pintura mural, exposiciones de bordado y artesanías tradicionales, así como danza y performances escénicos, mediante un enfoque que busca generar un espacio de interacción directa entre artistas y asistentes, enriqueciendo la experiencia cultural.

El corazón del festival es su causa social; parte de los recursos recaudados estarán destinados a respaldar a productores de maíz cacahuazintle de Santa María Nativitas y a productores de pozole de la región, quienes enfrentan desafíos económicos y falta de apoyos institucionales.

Durante la organización del evento, productores y artesanas expresaron su preocupación por la situación actual, destacando que solo solicitan el apoyo para que se reconozca el esfuerzo que hacen por mantener vivo al campo mexiquense y que el precio de su trabajo sea justo.

En el recinto también se instalará un corredor artesanal donde mujeres emprendedoras, productores agrícolas y creadores locales ofrecerán sus productos directamente al público, fortaleciendo el comercio justo y la economía comunitaria.

Los boletos ya están disponibles con un costo de preventa de 100 pesos, mientras que el día del evento tendrán un precio de 250 pesos. Para adquirirlos, los interesados pueden comunicarse al número 729 719 4024. El lugar contará con estacionamiento para mayor comodidad de los asistentes.

De esta manera, el Cuarto Festival “Soireé Q’Anil” se perfila como una alternativa cultural que combina entretenimiento, arte y conciencia social, invitando al público a disfrutar de la música electrónica mientras contribuye al fortalecimiento de productores y tradiciones locales.