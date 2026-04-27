A 400 días del Mando Unificado, reducen homicidios y robo de vehículos en oriente del EdoMéx

La Paz, Méx.- A casi 400 días de la implementación de la estrategia de seguridad en la Zona Oriente del Estado de México, los delitos de alto impacto muestran una tendencia a la baja, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al encabezar la Mesa de Paz en el municipio de La Paz, con la participación de presidentes municipales de la región.

De acuerdo con la mandataria estatal, los resultados reflejan una disminución del 33 por ciento en homicidio doloso y del 52 por ciento en robo de vehículos en los 15 municipios que integran esta estrategia, la cual se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante el Mando Unificado de la Zona Oriente.

La gobernadora destacó que estos avances son producto del trabajo conjunto, apoyado en operativos focalizados y labores de inteligencia para atender las causas de la violencia.

“Inicié las actividades de este lunes en La Paz, encabezando la reunión de la Mesa de Paz. Hoy, con la asistencia de las y los Presidentes municipales que son parte del Mando Unificado de la Zona Oriente, revisamos los resultados a casi 400 días de implementación de esta estrategia, donde se tiene una disminución de 33 % en el delito de homicidio doloso y de 52 % en robo de vehículo. En coordinación, los tres órdenes de gobierno seguimos trabajando por la seguridad y la tranquilidad de las familias mexiquenses”, escribió la mandataria en redes sociales.

Durante la sesión número 77 del año, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, subrayó que los avances en materia de seguridad son resultado del trabajo sostenido entre autoridades estatales y municipales.

“A casi 400 días de la implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente, se registra una disminución del 33% en el delito de homicidio doloso y 52% en robo de vehículos en los municipios que integran la estrategia, resultado de la coordinación y el trabajo en equipo que lidera nuestra querida Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Hoy, en la Mesa de Paz, reafirmamos la colaboración con las presidentas y presidentes municipales”, expresó.

El Mando Unificado de la Zona Oriente opera en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, considerados puntos prioritarios en materia de seguridad.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; la secretaria técnica, Maricela López Urbina; y el presidente del Poder Judicial estatal, Héctor Macedo García, así como representantes de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación interinstitucional continuará como eje central para consolidar la reducción de la incidencia delictiva en la región oriente de la entidad.