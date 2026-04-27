Muestra EdoMéx riqueza cultural, gastronómica y natural en el Tianguis Turístico 2026 en Guerrero

Toluca, Méx.- Con el objetivo de consolidarse como un destino competitivo y generador de bienestar, el Estado de México participará en la edición 50 del Tianguis Turístico 2026, donde proyectará su riqueza cultural, gastronómica y natural ante compradores y visitantes nacionales e internacionales.

La delegación mexiquense estará integrada por 48 participantes, entre representantes de 12 Pueblos Mágicos, nueve Pueblos con Encanto, aeropuertos internacionales, así como prestadores de servicios turísticos que promoverán la amplia oferta de experiencias de la entidad.

Durante este encuentro, el Estado de México mostrará la esencia de sus tradiciones a través de expresiones culturales vivas, como la participación de un danzante Xhita de Jilotepec, así como de maestras y maestros artesanos de San Felipe del Progreso y Rayón, quienes darán vida al concepto “Destino Hecho a Mano”.

Asimismo, se promoverán las nueve rutas turísticas que integran la oferta estatal al destacar la riqueza histórica, natural y espiritual de sus regiones, con el propósito de atraer más visitantes y fortalecer la economía local.

Con su participación en este importante foro, el Gobierno del Estado de México impulsa el turismo como motor de desarrollo, genera oportunidades para las comunidades y posiciona a la entidad como un referente turístico a nivel nacional.