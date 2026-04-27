Propone GPPAN reforzar combate a la extorsión con nuevos mecanismos

Toluca, Méx.- La diputada Emma Alvarez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), plantearon fortalecer la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos de Extorsión, incorporando nuevos mecanismos para atender ese ilícito.

Proponen la especialización y profesionalización del personal de investigación, establecer unidades de inteligencia financiera, coordinación institucional, protocolos de actuación, atención integral a víctimas, denuncia segura, indicadores de desempeño y mecanismos digitales.

Para fortalecer a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos de Extorsión en la entidad, el Grupo Parlamentario del PAN planteó la especialización y profesionalización del personal de investigación, establecer unidades de inteligencia financiera, coordinación institucional, protocolos de actuación, atención integral a víctimas, denuncia segura, indicadores de desempeño y mecanismos digitales.

La iniciativa de la parlamentaria Emma Laura Alvarez Villavicencio y del parlamentario Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada del PAN, busca hacer frente a ese ilícito que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 231 denuncias en el Estado de México durante el primer bimestre de 2026, de las cuales 206 fueron cometidas por medios no presenciales.

Durante la sesión deliberante del Congreso mexiquense, la proponente expresó que la iniciativa es un llamado a la acción a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que los esfuerzos no se queden en el marco normativo, sino que se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía.

“Porque hoy la realidad es evidente: muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza. Muchos delitos no se investigan con la profundidad necesaria y muchas familias siguen enfrentando solas este problema”, señaló.

La propuesta para modificar la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, menciona que, para la investigación de las conductas delictivas previstas en la Ley General (de tipo penal de extorsión y sus modalidades vinculadas), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contará con fiscalías especializadas, unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión.

Además de contar con unidades especializadas de inteligencia financiera para la identificación, análisis y seguimiento de recursos de procedencia ilícita vinculados al delito de extorsión; establecer mecanismos de coordinación con instituciones financieras y autoridades competentes para la detección y bloqueo de operaciones relacionadas con este delito; implementar modelos de investigación basados en análisis de patrones delictivos y uso de tecnologías de información.

También prevé garantizar la atención integral a víctimas, incluyendo asesoría jurídica, atención psicológica y medidas de protección inmediata; establecer protocolos de actuación obligatorios para la investigación del delito de extorsión, y publicar de manera trimestral indicadores de desempeño, incluyendo número de denuncias, carpetas iniciadas, judicialización y sentencias obtenidas.

De igual forma, la FGJEM deberá aplicar un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño de las unidades especializadas en materia de extorsión, el cual deberá contemplar: indicadores cuantificables de eficacia en la investigación, evaluaciones periódicas del personal, mecanismos de mejora continua e informes públicos anuales de resultados.

Añade que el Centro Estatal de Atención a Denuncias —dependiente de la Secretaría de Seguridad estatal— deberá coordinarse de manera inmediata con la Fiscalía estatal para la atención de los casos, garantizando respuesta inmediata, protección de identidad de las víctimas, canalización directa a unidades especializadas y seguimiento puntual de cada caso.En tanto, la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados contemplará un diagnóstico que refleje la situación actual del delito de extorsión dentro del contexto social y territorial en el Estado, incluyendo indicadores específicos relacionados con el desempeño de la Fiscalía en materia de combate a la extorsión, así como metas anuales verificables, con el fin de visibilizar las formas de comisión del delito de extorsión, y focalizar las acciones necesarias para prevenir e investigar este delito.

Mientras que los artículos transitorios señalan que la FGJEM adecuará su estructura interna en un plazo no mayor a 90 días naturales y emitirá los protocolos correspondientes dentro de los 120 días naturales siguientes; asimismo, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con los recursos aprobados en el presupuesto vigente.

De acuerdo con el documento, la extorsión afecta no solo el patrimonio, sino también la tranquilidad, la libertad y la dignidad de las personas, además de impactar directamente en las unidades económicas y debilitar el desarrollo productivo. Además, indica que la entidad concentra el mayor número de denuncias por extorsión.