Caminan maestros con Jenaro Martínez por la reivindicación de la profesión docente

Toluca, Méx.- Encabezados por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), más de mil 500 profesores caminaron este domingo por calles de Toluca para refrendar la unidad del gremio y reivindicar la profesión docente, en el marco de los 100 Años de Fraternidad y Unidad Sindical.

Durante abril, el SMSEM conmemora el centenario de la fundación de la Sociedad Mutualista de Maestros Ánfora (1926), organización pionera del movimiento magisterial en la entidad que décadas después dio origen al sindicato.

Al encabezar el arranque, Martínez Reyes destacó el sentido histórico y colectivo de la actividad, al señalar que “hoy, después de un siglo, volvemos a caminar juntos con un solo propósito: reivindicar nuestra profesión como maestros”

El dirigente sindical subrayó que cada paso representa la unidad del magisterio mexiquense y el reconocimiento a generaciones de docentes que han defendido la dignidad de su labor, “porque separados quizá algunos llegarían más rápido, pero juntos vamos a llegar mucho más lejos”

Reunidos en la Plaza de la Unidad Sindical, los docentes provenientes de las 14 regiones sindicales iniciaron la mañana con una sesión de activación física, para posteriormente recorrer calles de Santa Cruz Azcapotzaltongo, donde vecinos, transeúntes y automovilistas observaron el paso del contingente magisterial

Una batucada, arlequines en zancos, globos, carteles y banderines dieron colorido al recorrido dominical de aproximadamente cuatro kilómetros por las calles Fraternidad, Igualdad, Libertad y Río Papaloapan, para concluir en el punto de partida.

La caminata se realizó en un ambiente familiar y de convivencia, como un reconocimiento a la base magisterial que ha sostenido la historia del sindicato y como una expresión de identidad colectiva en el año de su centenario.