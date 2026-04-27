Mejora percepción de seguridad en 6 municipios del EdoMéx

Toluca, Méx.- En el Estado de México, seis de los ocho municipios evaluados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registraron una mejora en la percepción de seguridad durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el periodo inmediato anterior.

Estos resultados se vinculan con el trabajo de las Mesas de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se articulan acciones entre los tres órdenes de gobierno para atender los desafíos en materia de seguridad, a través de medidas como la instalación de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento del alumbrado público, obras viales y operativos estratégicos.

El informe señala que Toluca pasó de 80.7 a 75.5; Ecatepec de 88 a 87.6; Nezahualcóyotl de 61.9 a 55.5; Tlalnepantla de 83.8 a 74.6; Chimalhuacán de 85.7 a 81.3 y Cuautitlán Izcalli de 82.7 a 81.8.

En el mismo periodo, la percepción sobre el desempeño de las corporaciones de seguridad también mostró variaciones. La policía estatal pasó de 51.8 a 56.1, mientras que la policía municipal de 40 a 50.8.

Entre las acciones implementadas destacan Operaciones coordinadas con el Gobierno de México, como Atarraya, Enjambre, Liberación, Senda y Caudal, orientados a contener delitos de alto impacto.

Además, se prioriza la recuperación de espacios públicos, como parques y centros deportivos, con el propósito de fomentar la convivencia social y ofrecer alternativas a jóvenes.

En municipios con Alerta de Violencia de Género, se desarrollan los Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, que contemplan iluminación, cámaras, botones de auxilio y mejora de banquetas.

A estas medidas se suma la intervención de vialidades en el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, que incluye la reconstrucción de 108 kilómetros de Periférico Norte, el Periférico Oriente y la Vialidad Mexiquense, por mencionar algunas.

Con este conjunto de acciones, el Gobierno del Estado de México mantiene una estrategia orientada a reducir factores de riesgo y atender la seguridad en distintas regiones de la entidad.