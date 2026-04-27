Disminuye percepción de inseguridad entre la población de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- “Con base en los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2026, el municipio alcanzó una mejora significativa en la percepción de seguridad”, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz.

Dijo que estas cifras respaldadas por la autoridad estadística nacional, indican que la proporción de ciudadanos que manifiestan sentirse inseguros, se redujo de manera notable, pasando de un 83.8 por ciento registrado en diciembre de 2025 a un 74.6 por ciento al cierre de marzo de este año.

Esta reducción del 9.2 por ciento en el sentimiento de inseguridad destaca el impacto positivo de las acciones realizadas en la ciudad, consolidando un avance relevante en la tranquilidad de la población, señaló Pérez Cruz.

Comentó que al contrastar los resultados del último trimestre del año anterior con el periodo de enero-marzo de 2026, la información oficial del INEGI ratifica una transformación favorable en la confianza de los habitantes de Tlalnepantla respecto a su entorno.

“El Gobierno de Tlalnepantla se compromete a seguir trabajando y redoblará esfuerzos por el bien de la ciudadanía a fin de reducir al mínimo la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad entre la ciudadanía”, finalizó.