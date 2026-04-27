Aprehenden a sujeto por presunto feminicidio en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Luego de varias semanas de búsqueda del presunto feminicida, Pedro Jared “N”, enfermero de 23 años de edad, se logró la aprehensión del prófugo de la justicia.

Este sujeto, quien se desempeñaba como enfermero, atacó a la víctima con una navaja mientras se encontraba bajo el influjo de estupefacientes, agresión que fue perpetrada en múltiples ocasiones, provocándole graves laceraciones en el rostro, cuello y abdomen, además de una lesión crítica en uno de sus pulmones.

El ataque fue de tal magnitud que la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Las Américas, donde permaneció en terapia intensiva y en estado de coma temporal debido a la gravedad de sus heridas.

Tras la agresión, la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Policía de Investigación de Género y la Fuerza de Tarea Marina iniciaron un despliegue conjunto para dar con el paradero del sospechoso.

Su captura se logró en el municipio de Atlacomulco, donde el sujeto se ocultaba al interior de un grupo de Alcohólicos Anónimos.

El ahora detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de tentativa de homicidio. Después de su detención, fue trasladado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS), en el municipio de Ecatepec, Estado de México, para su certificación médica, y posteriormente fue ingresado al penal de Chiconautla, donde un juez determinará su situación jurídica.

A la par de la aprehensión de Pedro Jared “N”, las autoridades realizaron una intervención en el fraccionamiento “La Guadalupana”, sitio en donde se suscitaron los hechos, donde fueron detenidos cuatro familiares del presunto agresor por su probable participación como cómplices en el caso.

Los familiares que fueron detenidos son identificados como Gerardo “N” de 49 años, Isabel “N” de 46 años, Samanta “N” de 29 años y Ulises “N” 17 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la AMPEVIS para continuar con las indagatorias pertinentes, definir su grado de responsabilidad y situación legal.

Las autoridades municipales, afirman que, desde que el reporte del ingreso de Wendy “N” al hospital, la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal ha brindado acompañamiento permanente.

Por su parte, personal especializado logró localizar a los familiares de la joven para ofrecerles contención psicológica, así como asesoría jurídica integral, manteniendo un seguimiento puntual del proceso judicial contra los presuntos responsables de este caso de violencia de género.