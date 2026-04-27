Feria del Bienestar Integral impulsa la salud emocional en Toluca

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, encabezó la Feria del Bienestar Integral en la Alameda Central de Toluca, donde reafirmó que su administración coloca a las personas en el centro de las políticas públicas, al fortalecer la colaboración con asociaciones civiles y priorizar la salud emocional como eje fundamental del desarrollo social.

El director de la asociación civil Casa Alef, Daniel Ignacio Sánchez Castro, reconoció la apertura institucional para construir comunidad y puntualizó que la salud mental no es un lujo, sino una urgencia social que exige estructura, estrategia y coordinación entre gobierno y sociedad civil para transformar la asistencia en soluciones sostenidas.

El alcalde hizo un llamado a romper estigmas y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario, al señalar que seis de cada diez personas antes de los 30 años experimentan algún padecimiento y afirmó que atender esta realidad es prevenir violencia, adicciones y fracturas sociales.

Durante el evento inaugural se entregaron reconocimientos simbólicos a las asociaciones Vanesa y Sebastián, Innovación para la Paz y el Desarrollo, así como a Casa Alef, por su contribución al bienestar comunitario y su compromiso con las familias toluqueñas.

El Gobierno municipal reafirmó que continuará fortaleciendo alianzas estratégicas, ampliando espacios de atención psicológica y promoviendo la educación emocional como eje transversal de sus políticas públicas, ya que una ciudad que cuida el bienestar psicológico de su gente construye un futuro más humano y solidario.