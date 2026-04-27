Impulsan justicia restaurativa para adolescentes en EdoMéx

Toluca, Méx.- “Más que sancionar, el objetivo es rehabilitar” destacó el Director General de la Escuela Judicial del Estado de México, Magistrado José Luis Embris Vásquez, al hablar del enfoque que ha guiado la Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes, programa académico clave para fortalecer la preparación especializada en este ámbito de justicia.

Frente a los desafíos que implica atender adolescentes en conflicto con la ley, la Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes surge como una respuesta formativa que impulsa una visión más amplia, donde la justicia no sólo se aplica, sino que también se comprende desde el contexto social, familiar y personal de cada caso.

Desde su inicio en 2022, con una primera generación de aproximadamente 25 estudiantes, el programa ha logrado concluir tres promociones y mantiene actualmente una cuarta en curso.

La Especialidad se compone de módulos que integran una visión multidisciplinaria, abordando asignaturas como: El adolescente y su entorno familiar y social, El sistema integral de justicia penal para adolescentes en la normativa nacional e internacional, Ejecución de sentencia y reinserción social, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Justicia Restaurativa, Justicia Terapéutica del Adolescente, entre otras.

En términos de estructura, el programa académico —con una duración de cuatro cuatrimestres en modalidad mixta— ha buscado responder a las condiciones reales de quienes la cursan y también ha puesto en evidencia uno de los principales desafíos del sistema: los tiempos laborales y de traslado, terminan siendo factores que limitan la permanencia y conclusión de los estudios.

Entre los principales logros está su capacidad de incidir en distintos niveles del sistema de justicia, así lo señaló Gabriela Torres García, Subdirectora de Estudios Superiores de la Escuela Judicial del Estado de México, al destacar que se han capacitado perfiles que van desde técnicos judiciales hasta magistradas y magistrados, consolidando una base de conocimiento común en todos los niveles de operación.

Lo que inició como un programa exclusivo para personal del Poder Judicial, hoy se ha abierto al público en general, ampliando su impacto y reconociendo que la construcción de una justicia efectiva requiere de una visión más amplia y transversal.

Frente a este panorama, la Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes se posiciona no sólo como un programa académico, sino como una herramienta estratégica para contribuir a la consolidación de un sistema de justicia más sensible, eficiente y acorde con las necesidades de la sociedad.

Este esfuerzo académico impulsa un modelo de justicia centrado en la reintegración social y el respeto a los derechos humanos, atendiendo de fondo las causas que rodean a las juventudes y posicionando a la Escuela Judicial del Estado de México como un referente en la formación especializada de este ámbito.