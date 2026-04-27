Cumple Ricardo Moreno compromiso de entregar más agua a la delegación La Maquinita

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal Ricardo Moreno, entregó la construcción de un pozo profundo en San Juan de la Cruz, ubicado en la colonia Carlos Hank González, una importante obra de ingeniería hidráulica que beneficiará a más de 20 mil habitantes de la delegación La Maquinita.

Acompañado por la diputada local Ana Yuritzi Leyva Piñón, funcionarios municipales y vecinos, el alcalde destacó que esta acción no solo fortalece el suministro de agua potable en la zona y reduce la dependencia del Sistema Cutzamala, sino que también responde a la demanda ciudadana de mejorar el acceso a este servicio básico.

Tras recibir un reconocimiento de manos de autoridades auxiliares de La Maquinita, Moreno Bastida resaltó que la transformación avanza en Toluca con obras concretas, no solo mediante la intensificación de trabajos de repavimentación y bacheo, sino con infraestructura que garantiza el abasto de agua potable para la población.

De igual forma señaló que esta obra es resultado del compromiso por mejorar las condiciones de vida de las y los toluqueños, sin representar un gasto adicional, ya que se aprovechan las concesiones existentes del municipio; explicó que anteriormente Toluca pagaba por agua que no extraía, por lo que hoy se optimizan esos recursos.

Asimismo, indicó que el Plan Hídrico es una estrategia integral que no solo contempla la extracción de agua del subsuelo, sino también la recarga de los mantos acuíferos mediante captadores e infiltradores pluviales, instalados en techumbres de zonas industriales y en parques equipados con esta tecnología.

Finalmente, se comprometió ante cientos de vecinos a repavimentar la avenida del Trabajo, importante vía de comunicación para la colonia Hank González.