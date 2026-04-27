Buscaremos disminuir la inseguridad que vive el sector transportista en EdoMéx: Contreras

Toluca, Méx.- “Sabemos lo que a diario, enfrentan los transportistas, inseguridad en las carreteras, el alto precio del combustible, falta de capacitación, y que esto debe de cambiar con un transporte, fuerte, seguro que mueve a miles de familias”, así lo señaló Delfino Contreras Guadarrama, luego de tomar protesta como delegado Estado de México del Sindicato de Trabajadores de las Líneas de Transporte CROC, Sección 91.

Ante la presencia del Subsecretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Armando García Reyes, en representación de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, el delegado señaló que el Estado de México es uno de los grandes motores del país, pero los transportistas son el corazón que mueve ese motor; desde Toluca hasta Ecatepec, y desde el norte hasta el sur, son miles de familias dedicadas a conectar vidas, trabajos y sueños.

Admitió que, en el tema de la inseguridad, los transportistas son víctimas de asaltos, la mayor parte de las ocasiones con violencia y hasta han perdido la vida

los conductores, por lo que es necesario que se tomen medidas en conjunto con los tres órdenes de gobierno para darle solución a esta problemática que viven día con día en las diversas carreteras del país.

“Buscaremos darle solución a las demandas”, dijo tras señalar que no tienen datos exactos de cuántos asaltos se registran en un día, pues se pueden presentar 10, 20 o hasta 50 casos diariamente, tan solo en el centro de la República Mexicana.

Ante líderes de diferentes líneas de transporte de diferentes estados del país, dijo que, ante los desafíos que enfrentan, el sindicato promoverá seguridad en ruta porque no se puede seguir normalizando el robo al transporte, por lo que asumió el compromiso de ser un vínculo de diálogo con los tres órdenes de gobierno para implementar acciones que garanticen carreteras seguras y prevengan los delitos que afectan a los agremiados.

Y con la iniciativa privada para trazar rutas más seguras y diseñar estrategias preventivas, por lo que apuestan por una recuperación tripartida: permisionario, empresa y sindicato, asumiendo la responsabilidad compartida, pero sin eximir al gobierno de su obligación de intervenir puntualmente para garantizar la seguridad.

Asimismo, Contreras Guadarrama, señaló que apuestan por la productividad a través de la capacitación técnica y certificación para que los transportistas y operadores sean los mejores de México, reduciendo siniestros y optimizando el rendimiento de cada unidad, además de modernizar y mantener el diálogo abierto con empresas y autoridades municipales estatales y federales.

Finalmente, dijo que el Sindicato de Trabajadores de las Líneas de Transporte CROC, Sección 91, en el Estado de México, está abierto para aquellas empresas transportistas que quieran sumarse al trabajo en grupo.