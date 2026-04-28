Aguirre revela primera lista de México rumbo al Mundial 2026

Toluca, México.– La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzó oficialmente para la Selección Nacional de México, luego de que Javier Aguirre presentó la convocatoria inicial con la que arrancará la concentración del próximo 6 de mayo.

El estratega mexicano trabajará durante cinco semanas y media con un grupo integrado por futbolistas de la Liga MX, esto como parte del plan aprobado entre la Federación Mexicana de Futbol y los dueños de los clubes del circuito nacional. La intención es comenzar a construir la base del plantel que representará al país en la justa mundialista.

En esta primera convocatoria aparecen 21 jugadores, entre ellos 12 elementos que están considerados seriamente para formar parte de la lista definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio, fecha límite marcada por el organismo rector del futbol internacional.

La ausencia de jugadores que militan en Europa y otras ligas del extranjero responde a los tiempos de competencia de sus respectivos clubes, por lo que serán integrados más adelante. Además, el cuerpo técnico también llamó a ocho futbolistas jóvenes que son observados de cara al siguiente proceso mundialista, buscando fortalecer el recambio generacional.

Dentro de los nombres más destacados aparecen Jesús Gallardo y Alexis Vega, ambos jugadores del Deportivo Toluca Fútbol Club, quienes viven un buen presente y fueron considerados por Aguirre en este primer llamado.

También resaltan elementos como Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Luis Romo, Erik Lira y Roberto Alvarado, futbolistas con experiencia en procesos anteriores y actualidad destacada en el campeonato mexicano.

En ofensiva, México apostará por variantes como Vega, Guillermo Martínez, Armando González y Kevin Castañeda, quienes buscarán convencer al cuerpo técnico en esta etapa de preparación.

La Selección Mexicana seguirá su camino rumbo al Mundial con la presión de ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. El objetivo es llegar con un equipo sólido, competitivo y capaz de ilusionar a toda una nación.