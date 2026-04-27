Leal al PRI-La Paz, 90 por ciento de su estructura, dice Alicia Neyra

La Paz, Méx.- “En este municipio el PRI está más fuerte que nunca… Es cierto, se fueron algunos líderes importantes, pero se quedó el 90 por ciento de las estructuras, las que sí son leales al partido”, expresó aquí la presidenta del Comité Municipal de ese instituto, Alicia Neyra Ortiz, quien destacó que actualmente se lleva a cabo un recuento de los daños y se busca aglutinar a bases y cuadros para enfrentar con éxito las elecciones del año entrante.

Sin mencionar nombres, señaló que hoy el Revolucionario Institucional es un instituto renovado, con nuevos bríos y cercano a la gente, sabedor de su responsabilidad en el momento histórico que le toca vivir.

Fustigó tajante al partido en el poder (Morena), porque, dijo, “no les sale nada… Los sectores salud y educación están por los suelos. Nunca hay medicamentos y la gente está furiosa por la ineficiencia de las autoridades”.

Abundó que todos los días hay decenas de muertos, desaparecidos, secuestrados o levantados por el narco para integrar las filas del crimen organizado.

En el ámbito local, expresó sin rodeos que “aquí el gobierno todavía no aprende a gobernar… No hay obra pública importante, no hay agua en las partes altas y tampoco en las zonas bajas o la cabecera. Antes, con el PRI, los cerros contaban con agua por lo menos tres veces a la semana. Hoy se acabó ese privilegio”.

Añadió que tampoco existe la recolección de basura. “Aseguran haber comprado carros para la recolección de desechos, pero no se ven por ningún lado. En materia de seguridad, la gente está indefensa, sobre todo en los cerros. Allá jamás pasan las patrullas y las personas viven con temor permanente de morir a manos de asaltantes y secuestradores”.

Citó el ejemplo ocurrido hace unas semanas en la cabecera, donde un individuo apodado “El Millones” desalojó violentamente a comerciantes de la vía pública, todo ello ante la mirada de elementos de seguridad pública municipal y de la Guardia Nacional, quienes no movieron un dedo para imponer el orden y aprehender a los presuntos invasores.

Al respecto, comentó que estos últimos argumentaban un fallo judicial por una propiedad, “lo que nada tiene que ver con la vía pública, que es responsabilidad directa de las autoridades locales”.

Para concluir, Neyra Ortiz puntualizó que parte de este panorama sombrío en el municipio de La Paz se debe a la falta de capacitación de los funcionarios. “No tienen ninguna preparación académica y desconocen qué debe hacerse ante una problemática creciente”, enfatizó que urge certificarlos, pues de otra manera “el pueblo seguirá pagando las consecuencias”.