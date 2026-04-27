Alcaldesa Ana Muñiz impulsa la “La ruta del calzado”

Toluca, Méx. – La presidenta municipal del municipio de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, así como Susana Miranda Arizmendi representante del Centro Tolzú, Toluca, inauguraron “La Ruta del Calzado”, un evento creado para fortalecer el comercio, como estrategia prioritaria para más de 1,300 familias que se dedican a la fabricación de la industria del calzado.

Mismo que, busca mantener un mecanismo para evitar que afecten a los fabricantes por la introducción de calzado en diversos puntos de venta, hasta ahora, se han realizado 23 rutas en municipios y alcaldías, como Cámara de Diputados, que abren las puertas para respaldar esta industria y generar un mayor número de ventas.

Los días 2 y 3 de mayo, el Centro Tolzú será el foro para que acudan a la compra en torno al Día de las Madres en este mes, pero, se exhorta a comprar un regalo diferente que vale completamente la pena, en cuanto a calidad y precio, además habrá más de 50 personas y el Tianguis del Campo a tu Casa, productos artesanales como antojitos típicos de México.

Existe también la promoción del calzado mundialista, mismos que se encontrarán en diversas plataformas del gobierno municipal de San Mateo Atenco, además del aeropuerto de Toluca y diversos puntos de venta.

La derrama económica generada es casi de 14 millones de pesos a familias productoras y fortalece la economía local, pues dependen de este oficio que data desde el siglo XIX.

Para el Valle de Toluca, se arranca el “Calza con causa”, 14 y. 17 de mayo en Naucalpan, entre otros municipios, por lo que, agradeció la alcaldesa a sus homólogos por el apoyo brindado a sus comerciantes y productos.

Aunado a lo anterior, también se encuentran los productos de calzado Chicago y en Texas, esperando una respuesta favorable, ya que sus precios son directos de muy bajo precio, desde los $200 hasta los $400 pesos mexicanos, en cuanto al calzado mundialista estará en $400 y $700 pesos mexicanos, se pueden encontrar en Mercado Libre, Shein y Amazon con un extenso catálogo de diversos diseños 100% de piel y creados por artesanos atenquenses.

Finalmente, la mandataria Muñiz, confirmó que existirá el registro de los diseños del calzado y de las marca mexicanas, pues es importante preservar este legado ya que, va más allá de la economía, se quiere evitar la desaparición de este oficio.