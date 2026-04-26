Tren “Felipe Ángeles” entra en operación, reducirá tiempos de traslado en el Valle de México

Zumpango, Méx. — Con la promesa de transformar la movilidad en el Valle de México, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la inauguración del tren “Felipe Ángeles” en el tramo AIFA-Lechería, una obra ferroviaria de 41 kilómetros que conecta la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El nuevo sistema beneficiará directamente a más de 700 mil habitantes de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango, Tecámac y Ecatepec, al reducir los tiempos de traslado, que antes podían superar las dos horas, a entre 43 y 60 minutos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el tren forma parte de una política nacional para garantizar derechos, entre ellos el acceso a un transporte moderno, eficiente y accesible.

“Este es un tren del pueblo de México”, afirmó, al destacar que el sistema será completamente público y operado por el Estado a través de Banobras.

La mandataria federal subrayó que el proyecto se integra a una red más amplia de recuperación ferroviaria y conectividad nacional, que contempla futuras ampliaciones hacia Hidalgo y el norte del país.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez subrayó que esta obra representa mucho más que infraestructura, al consolidarse como una herramienta de justicia social. “La puesta en marcha del Tren ‘Felipe Ángeles’ es un impulso decisivo en la transformación del Estado de México. Acerca oportunidades, reduce distancias y mejora la vida de miles de mexiquenses”, afirmó.

En compañía de Julio Menchaca Salazar, gobernador del Estado de Hidalgo, enfatizó que el proyecto fortalece el derecho a la movilidad, especialmente en comunidades históricamente marginadas como Xaltocan, en Nextlalpan, donde el acceso a transporte digno tendrá un impacto directo en la economía familiar.

Asimismo, destacó que la obra se inserta en el llamado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, con avances visibles en educación, salud, seguridad e infraestructura. “Hoy demostramos que un gobierno del pueblo y para el pueblo se traduce en bienestar y desarrollo, pero sobre todo en justicia social”, puntualizó.

En el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que esta obra fortalece la integración de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, con más de 20 millones de habitantes.

Afirmó que el tren contribuirá a consolidar un sistema aeroportuario metropolitano junto con el AICM y el aeropuerto de Toluca, además de impulsar una movilidad integrada y multimodal.

El tren “Felipe Ángeles” combina infraestructura existente del Tren Suburbano con un nuevo ramal de aproximadamente 23 kilómetros desde Lechería hasta el AIFA.

El sistema cuenta con: 41 kilómetros de longitud total, 10 trenes disponibles, con capacidad de hasta 719 pasajeros cada uno, posibilidad de acoplar unidades para transportar más de mil 400 usuarios en horas pico

Velocidad máxima de 130 km/h, demanda estimada inicial de 57 mil pasajeros diarios, con potencial de superar los 80 mil.

El recorrido incluye estaciones como Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocan y la terminal AIFA, además de su conexión con Buenavista, nodo clave del sistema ferroviario.

En su fase inicial, el servicio operará con frecuencias de entre 15 y 30 minutos, con la meta de reducirlas progresivamente hasta 12 minutos.

Como parte de su arranque, el sistema ofrecerá una tarifa promocional de:45 pesos de Buenavista al AIFA,

11.50 pesos por estaciones intermedias.

El acceso se realizará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, permitiendo la conexión con Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Además, el tren cuenta con Centros de Transferencia Modal (CETRAM), que facilitan el enlace con transporte público local, así como infraestructura accesible con elevadores, guías podotáctiles y sistemas de videovigilancia.

La obra generó más de 2 mil 200 empleos durante su construcción y se perfila como detonante del desarrollo económico y urbano en la región.

También incorpora obras complementarias como puentes vehiculares y peatonales, reencarpetamiento de vialidades, senderos seguros, intervenciones artísticas en el entorno urbano.

La participación de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional fue clave para su ejecución, trabajando de manera coordinada con dependencias federales y gobiernos locales.

Con la entrada en operación del tren “Felipe Ángeles”, la terminal de Buenavista recupera su papel histórico como eje del sistema ferroviario nacional, con proyectos que contemplan rutas hacia Pachuca, Querétaro, Monterrey y Guadalajara.

La obra, iniciada en 2021 y concluida tras diversos retos técnicos y sociales, se consolida como una de las principales apuestas del Gobierno federal para modernizar el transporte público y garantizar el acceso equitativo a la movilidad.