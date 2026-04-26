Mujeres, eje de la transformación social: Gómez

Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que las mujeres son el eje de la transformación del país, al asistir como invitada de honor a la toma de protesta del colectivo 50+1 Capítulo Estado de México, integrado por liderazgos femeninos de distintos ámbitos.

Desde la sede del Congreso local, la mandataria estatal subrayó que la lucha por la igualdad sustantiva es resultado de décadas de resistencia y esfuerzo de generaciones anteriores. “Ustedes son un rayo de esperanza”, expresó ante las integrantes del colectivo, al tiempo que evocó el papel de madres, maestras y activistas que enfrentaron contextos adversos para abrir espacios a las mujeres en la vida pública.

Delfina Gómez destacó que el avance de los derechos femeninos no ha sido fortuito, sino producto de una lucha constante contra estructuras históricas de desigualdad. En ese sentido, hizo un llamado a honrar ese legado mediante acciones concretas que consoliden los logros alcanzados.

La gobernadora citó a la escritora Rosario Castellanos para enfatizar la necesidad de pasar de la inconformidad a la acción y, señaló que el colectivo 50+1 representa precisamente ese paso, al no limitarse a la expresión de demandas, sino al impulsar iniciativas y generar incidencia en la toma de decisiones.

En su intervención, también reconoció el momento histórico que vive el país con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una figura clave para colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas.

La gobernadora detalló que, en el ámbito estatal, su administración ha impulsado reformas legales y programas orientados a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Entre estas acciones, destacó la incorporación de la violencia vicaria y digital en el marco jurídico, así como el endurecimiento de sanciones contra el acoso y abuso sexual, además de medidas para erradicar el matrimonio infantil.

Asimismo, mencionó la firma del Compromiso por la Igualdad con los 125 municipios de la entidad, enfocado en prevenir la violencia de género y promover condiciones equitativas para la población.

Al reconocer que aún existen desafíos importantes, la mandataria propuso establecer mesas de trabajo entre el gobierno estatal y el colectivo para fortalecer la agenda común. “Tenemos una gran deuda con nuestras mujeres, pero juntas y unidas lo podemos lograr”, afirmó.

Por su parte, la diputada federal Mónica Álvarez Nemer asumió la presidencia de 50+1 en el Estado de México, con un mensaje centrado en la unidad y el compromiso. “Asumimos esta responsabilidad con emoción y esperanza, sabiendo que juntas podemos abrir más caminos”, expresó, al reiterar que el objetivo es convertir la igualdad sustantiva en una realidad cotidiana.

La presidenta saliente, Ana Lilia Herrera Anzaldo, destacó los logros alcanzados durante su gestión, entre ellos la incidencia en reformas legales, la capacitación y el acompañamiento a mujeres en diversas áreas.

En tanto, María Elena Orantes, fundadora y presidenta de 50+1 Internacional, fue la encargada de tomar protesta al nuevo comité directivo del capítulo estatal, consolidando así la presencia de esta red en la entidad.

El evento reunió a representantes de los poderes Legislativo federal y estatal, integrantes del gabinete mexiquense y figuras destacadas del ámbito político y social, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer alianzas para avanzar en la agenda de derechos de las mujeres.

La ceremonia concluyó con un llamado a la colaboración interinstitucional y social, en un contexto donde, según se reiteró, la participación activa de las mujeres resulta fundamental para consolidar una sociedad más justa e igualitaria.