Fuerzas políticas aliadas, fortalecen a la 4T en EdoMéx: Vázquez

Toluca, Méx.- Francisco Vázquez Rodríguez presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, señaló que la fortaleza de la Cuarta Transformación, 4T en el Estado de México radica en la unidad entre fuerzas políticas aliadas y en la capacidad de anteponer el interés colectivo por encima de agendas particulares.

En entrevista, al asistir a la apertura de la sede del Partido del Trabajo, el legislador destacó que el Partido del Trabajo y el Partido Verde se mantienen como aliados estratégicos, subrayando que el trabajo en equipo ha permitido avanzar en la consolidación del proyecto político en la entidad.

“El desafío principal es seguir construyendo, trabajando y transformando al Estado de México”, apuntó, al tiempo que reconoció que las diferencias internas son naturales dentro de los movimientos de izquierda. Sin embargo, dejó claro que estas no deben verse como un obstáculo, sino como parte de su esencia política.

Por lo que, insistió en que las reglas internas están definidas y deben respetarse, privilegiando siempre la estabilidad del movimiento y la continuidad de la transformación impulsada desde el gobierno estatal.

Y no hay espacio para divisiones que debiliten el proyecto, y la prioridad seguirá siendo consolidar la transformación con base en acuerdos, disciplina interna y visión de conjunto.

En otro tema, evitó pronunciarse sobre perfiles rumbo a la dirigencia nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde Luján, y señaló que se respetarán los tiempos y decisiones que emanen del partido y su Consejo Nacional.