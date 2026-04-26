Invita gobierno de Huixquilucan a la población a visitar exposición del artista gráfico Joel Rendon

Huixquilucan, Méx.-El gobierno de Huixquilucan, inauguró la exposición “Tinta y Memoria”, del artista gráfico Joel Rendón, conformada por más de 30 obras exhibidas en el Museo de Huixquilucan, ubicado en el Jardín de Cultura, en la comunidad de San Juan Bautista.

Esta exposición fortalece la identidad cultural y acercar las expresiones artísticas de primer nivel a la población.

Durante la inauguración de esta exposición, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta muestra celebra el talento, la creatividad y la identidad del país, a través de diversas obras realizadas por el artista huixquiluquense, Joel Rendón, quien cuenta con diversos premios nacionales e internacionales en grabado y escultura, con las cuales busca representar el pasado y el presente, combinadas con el uso de símbolos mesoamericanos, algunas de ellas, declaradas como Patrimonio Nacional de México.

“En Huixquilucan, el impulso a la cultura y el reconocimiento a nuestros artistas son pilares fundamentales para fortalecer nuestro tejido social. Es un honor para este gobierno municipal abrir las puertas del Museo de Huixquilucan para recibir la exposición ‘Tinta y Memoria’, la extraordinaria obra del maestro Joel Rendón. Sigamos haciendo del municipio un referente cultural y un espacio donde el arte sea accesible para todos. Los esperamos en el Jardín de la Cultura para disfrutar de esta experiencia única”, apuntó la alcaldesa Romina Contreras.

Luego de la inauguración, el artista Joel Rendón realizó un recorrido y ofreció a los asistentes una breve explicación de cada una de las obras que conforman la exposición “Tinta y Memoria”, la cual estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 19 de junio, en un horario de lunes a jueves, de 10:00 a 16:00 horas; y viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

La directora general de Cultura y Turismo de Huixquilucan, Verónica Lira Iniesta, expresó que el arte de Joel Rendón se convierte en un puente que conecta a las personas con su entorno y su propia historia, pues su trabajo se basa en raíces mexicanas que abordan temas de la vida cotidiana.

“Joel Rendón representa el compromiso del arte con la comunidad, siendo un ejemplo de cómo la creatividad puede convertirse en un vehículo para compartir la identidad local, es un verdadero privilegio y honor contar con su obra en este museo, recinto que promueve el diálogo, la reflexión y el encuentro entre artistas con la ciudadanía”, comentó.