Presidenta Sheinbaum supervisa obras en Hidalgo e inaugura tren al AIFA

Hidalgo, Méx.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este fin de semana la inauguración del tren suburbano que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y realizó una gira de trabajo en Hidalgo, donde supervisó proyectos ferroviarios, entregó apoyos sociales y anunció inversiones en infraestructura y salud.

Como parte de su agenda, la mandataria federal puso en operación el nuevo tramo ferroviario que enlaza la estación Buenavista con el AIFA, una obra estratégica que permitirá reducir los tiempos de traslado a aproximadamente 45 minutos. El proyecto, que había registrado retrasos desde 2023, forma parte del plan del Gobierno de México para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros y mejorar la conectividad hacia el aeropuerto.

En el acto inaugural, Sheinbaum destacó que esta obra sienta las bases para ampliar la red ferroviaria hacia el centro del país, particularmente con la futura conexión hacia Pachuca, en Hidalgo.

En paralelo, la presidenta desarrolló una gira por diversos municipios hidalguenses, donde supervisó los avances del tren AIFA–Pachuca, considerado prioritario para impulsar la movilidad regional y el desarrollo económico de la entidad.

En cuanto a materia social, encabezó la entrega de apoyos en comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua y en municipios como Acaxochitlán, donde reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento de programas de bienestar en rubros como salud, vivienda y desarrollo económico.

Asimismo, anunció inversiones para la rehabilitación de infraestructura afectada por lluvias, incluyendo caminos y puentes, con el objetivo de mejorar las condiciones de conectividad en zonas rurales.

Como parte de su recorrido, también visitó unidades médicas para evaluar el funcionamiento de los servicios de salud, particularmente el abasto de medicamentos y la atención a la población, en medio de señalamientos ciudadanos sobre carencias en algunas localidades.

Finalmente, su gira concluyó con eventos públicos en los que la presidenta reafirmó que su gobierno mantendrá como ejes prioritarios la movilidad, el bienestar social y el desarrollo regional, con especial atención en estados como Hidalgo, considerados clave para la integración económica del centro del país.