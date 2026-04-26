Destilería de Coatepec Harinas, la primera en recibir certificación oficial

Toluca, Méx.- A partir de las marcas Cerro de la Serpiente y Don Chingón, la Destilería Doña Flavia, originaria del municipio de Coatepec Harinas, será la primera en conseguir el Certificado de Unidad de Producción desde el sector privado.

Con dicha categoría, la destilería del sur del territorio mexiquense se convirtió en el primer mezcal promovido y acompañado por el sector privado en obtener su certificación a la Norma Oficial Mexicana 070 y, por lo tanto, en poder hacer uso de la “Denominación de Origen” entregada a 15 municipios del Estado de México en noviembre de 2025.

Impulsado a partir de la Asociación de productores del Agave y el Mezcal del Estado de México y organismos empresariales realizaron todo un acompañamiento que constó de al menos seis meses para cumplir con requerimientos de calidad en el agave, el proceso de producción, las regiones autorizadas para la producción, la revisión de la metodología, los materiales, los procesos y la revisión de bitácoras que garantizarán un producto de alta calidad.

Alejandro Reza Hernández, presidente de la Asociación de productores del Agave y el Mezcal del Estado de México, destacó que la certificación garantiza el uso correcto de la denominación, blinda a los productores ante posibles inconformidades o controversias presentadas por otras entidades federativas y permite el proceso para la obtención de marbetes y la comercialización, tanto en centros comerciales, de consumo, así como de manera internacional.

“Se realizó a partir de una de las certificadoras que hay en el país que se llama CMX, lo hicimos con recursos propios y en un sistema de acompañamiento que hemos construido desde los productores, los empresarios que nos han impulsado, la alianza generada con la academia y la comunidad de expertos que nos hemos acercado”, dijo.

Puntualizó que, a partir de esto, el siguiente paso es la obtención del marbete que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT para comercializar en todos los centros oficiales y llevar el producto al extranjero.

En este camino, además se encuentran al menos otros cuatro productores que han hecho esfuerzos importantes para conseguir los recursos y el aval técnico que les permita concluir este proceso en los próximos meses.

Al momento la capacidad de producción de un productor promedio alcanza los dos mil litros anuales que están siendo comercializados en medios tradicionales y a partir de las catas y eventos organizados de la mano de los empresarios.

La entrega de la Certificación se realizó durante el lanzamiento de la edición 2026 de Mundo Mezcal como en el que además participaron al menos diez productores mexiquenses, que están buscando el posicionamiento de su marca a nivel nacional y entre los mejores de toda la República Mexicana.