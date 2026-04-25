Los Diablos golean al León en el infierno toluqueño

Fotografías: Saulo Magno

Toluca, México.- Los Diablos Rojos del Deportivo Toluca FC firmaron una noche redonda en el Estadio “Nemesio Diez”, al imponerse por 4-1 al Club León, resultado con el que cerraron la fase regular del torneo mostrando contundencia, carácter y el respaldo de su afición, que convirtió el inmueble en una auténtica fiesta escarlata.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed pegó temprano en el marcador. Apenas al minuto 7, Sebastián Córdova sacó un potente disparo desde fuera del área que generó polémica, pues el balón quedó cerca de la línea de gol. Tras la revisión en el VAR, el árbitro validó la anotación para desatar la celebración en las tribunas.

El León intentó reaccionar y estuvo cerca del empate, pero el arquero Luis García apareció con una atajada oportuna para mantener la ventaja local. Más adelante, al minuto 27, el encuentro vivió un momento preocupante con la lesión de Oswaldo Virgen, quien abandonó el terreno de juego tras lastimarse la rodilla.

Antes del descanso, Córdova volvió a probar suerte con otro disparo de larga distancia que se estrelló en el poste. Sin embargo, en tiempo agregado, la Fiera encontró el 1-1 gracias a Diber Cambindo, quien definió con calidad dentro del área.

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En la segunda mitad, el Toluca recuperó el control del encuentro. Al minuto 59, Fernando Arce apareció dentro del área para conectar de cabeza y devolverle la ventaja a los mexiquenses por 2-1. Seis minutos después, Antonio Briseño fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a los visitantes con un hombre menos.

Con espacios al frente, los Diablos liquidaron el duelo. Al minuto 72, Jorge Díaz Price firmó una gran jugada individual al quitarse al portero y definir para el 3-1. Tres minutos más tarde, Nicolás Castro sacó un disparo desde fuera del área para sellar la goleada 4-1.

Después de los 90 minutos y el tiempo agregado, el colegiado pitó el final del partido y la victoria fue para el Toluca por 4-1. Con este resultado, los Diablos llegaron a 30 puntos y se ubicaron momentáneamente en la cuarta posición, a reserva de lo que hagan el resto de los equipos en esta última fecha del campeonato.

Toluca

Titulares: Luis García, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Pavel Pérez, Mauricio Isais, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Franco Rossi y Erick Orta.

Suplentes: Hugo González, Bruno Méndez, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jorge Díaz Price, Víctor Arteaga, Sebastián Aceves y Luis Gabriel Navarrete.

León

Titulares: Óscar Damián García, Valentín Gauthier, Fernando Beltrán, Iván Moreno, Ismael Díaz, Rodrigo Echeverría, Stiven Barreiro, Salvador Reyes, Diber Cambindo, José Iván Rodríguez y Miguel Rodríguez.

Suplentes: Jordan Javier García, Bryan Colula, Juan Pablo Domínguez, Daniel Arcila, Jordi Cortizo, Rogelio Funes Mori, José Alfonso Alvarado, Nicolás Vallejo, Paul Bellón y José David Ramírez.