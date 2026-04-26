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Redacción 26 abril, 2026

26 abril, 2026 Columnas

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Por Roberto Desachy Severino

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Más de 130 delincuentes objetivos prioritarios capturados del 2025 a la fecha

El sábado pasado, después de años de búsqueda, que –incluso – lo convirtió en una especie de “leyenda negra”, al fin la policía estatal detuvo en Chignahuapan a Roberto de los Santos, mejor conocido como “el bukanas”, uno de los presuntos cabecillas de la delincuencia organizada en la entidad: https://desdepuebla.com/2026/04/18/detuvieron-al-bukanas-en-chignahuapan/

Como líder del llamado “triángulo rojo” por el huachicoleo y robo a transportistas, “el bukanas” no solamente era un objetivo prioritario desde hace más o menos 10 años en Puebla, también en Hidalgo y Veracruz. Incluso, había una recompensa de cinco millones por su captura: https://desdepuebla.com/2026/04/19/confirman-captura-de-el-bukanas-y-otros-acusados-de-delincuencia-organizada/

Antes, en marzo del 2024, en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, habría sido atrapado su hijo, también considerado un objetivo prioritario dentro del atlas de los presuntos delincuentes más peligrosos, aunque –dos años después – ni la Fiscalía General del estado (FGE) ni el poder judicial han informado qué ocurrió con este asunto: https://desdepuebla.com/2024/03/09/aprehenden-al-hijo-del-bukanas-en-la-cuacnopalan-oaxaca/

El hecho relevante es que “el bukanas”, al que se supone que buscaban desde el sexenio del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas (qepd) finalmente fue detenido y se espera que la zona de Tehuacán-Tecamachalco, etc al fin tengan un poco de paz y estabilidad: https://desdepuebla.com/2026/04/20/582286/

OTROS OBJETIVOS PRIORITARIOS POR EL ACTUAL GOBIERNO ESTATAL

El año pasado se detuvo a 90 objetivos prioritarios, incluyendo algunos de la Familia Michoacana (FM), Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros. En junio del 2025, la secretaría de Seguridad Pública confirmó las caídas de Beatriz N., alias “La Reina del Sur”, Dulce María N., alias “La Reina del Oriente”, Mario Alberto N., alias “La Marrana”, Omar Honathan N., alias “El Negro”, José Adrián N., alias “El Kalusha”, Juan Carlos N., alias “El Enano o El Greñas”, Edgar Esteban N., alias “El Cuco”, Carlos N. y Salvador N, acusados por narcomenudeo, extorsión, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas: https://desdepuebla.com/2025/06/24/debilita-la-fge-estructuras-criminales-con-la-detencion-de-9-lideres-prioritarios-en-los-ultimos-dos-meses/

En el listado de estos 9 supuestos integrantes de la delincuencia organizada estaba “el negro”, capturado en junio del 2025, acusado de asesinar a un policía estatal en 2018, lo que demostraría su elevada peligrosidad y hace más injustificable que la SSP y FGE hayan tardado ¡siete años en atraparlo!: https://desdepuebla.com/2025/06/18/detuvo-la-fge-a-objetivo-prioritario-generador-de-violencia-en-la-ciudad-de-puebla-en-2018-habria-privado-de-la-vida-a-un-elemento-de-la-policia-estatal/

Por esos mismos días también cayó Alberto N, el supuesto “jefe de plaza” del CJNG en Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca y San Salvador el Verde, dedicado a robo de transporte de carga, huachigas, extorsiones, privación de la libertad, ejecuciones, etc: https://desdepuebla.com/2025/06/12/detuvo-la-fiscalia-general-del-estado-de-puebla-en-colaboracion-con-la-semar-y-la-fiscalia-general-de-justicia-del-estado-de-mexico-a-objetivo-prioritario-generador-de-violencia-en-puebla-esta-vincu/

40 OBJETIVOS PRIORITARIOS EN LO QUE VA DEL AÑO

En 2026, la SSP ha capturado a 40 presuntos delincuentes objetivos prioritarios, entre los que destacan los de la FM, que azoraban al mercado Morelos y otros centros populares de abasto y que durante años mantuvieron en jaque a locatarios y clientes, sin que los gobiernos estatal y municipal anteriores se ocuparan del tema: https://desdepuebla.com/2026/03/19/detienen-a-16-vinculados-con-ilicitos-en-mercado-morelos/

En marzo pasado se atrapó a Nayeli N., alias “La Blanca y/o La Güera”, identificada como presunta operadora del grupo delictivo denominado “La Familia Michoacana”, supuesta encargada de la distribución de estupefacientes y relacionada en delitos, como privación ilegal de la libertad, cobros de piso y despojo de locales en dicha zona comercial: https://desdepuebla.com/2026/03/12/acusada-de-cobrar-piso-en-el-mercado-morelos/

La vulnerabilidad y peligrosidad alrededor del mercado Morelos volvió a ser exhibida en febrero de este año, cuando después de algunos días de operativos se encontró ahí restos humanos: https://desdepuebla.com/2026/02/11/hallan-restos-humanos-en-el-mercado-morelos/

Apenas el 19 de abril de 2026, una balacera y “levantón” en el Morelos demostró que todavía falta limpiarlo y que la SSP y FGE tendrá que redoblar sus acciones; sin embargo, las detenciones de varios dedicados al deleznable “cobro de piso” demuestran que los operativos van en el camino correcto: https://desdepuebla.com/2026/03/01/acusados-de-cobrar-piso-en-el-mercado-morelos/