UAEMex levanta la Copa Esto 2026 tras vencer a la SSEM en Toluca

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México se proclamó campeona de la Copa Esto 2026, luego de derrotar por marcador de 3-1 a la Secretaría de Seguridad del Estado de México en la gran final celebrada en el Estadio Alberto “Chivo” Córdova, donde se vivió una noche llena de emoción, futbol y respaldo desde las tribunas.

El conjunto universitario mostró personalidad desde el arranque del compromiso. Con orden en cada línea, dinámica en medio campo y profundidad al ataque, la UAEMex tomó el control del balón y comenzó a generar peligro sobre la meta rival, mientras la SSEM buscaba acomodarse en la cancha.

La insistencia universitaria tuvo recompensa con la anotación de Brandon Carbajal, quien apareció dentro del área para definir con serenidad y poner adelante a su equipo. El tanto encendió el ánimo de los seguidores auriverdes, que no dejaron de apoyar durante todo el encuentro.

Con la ventaja en el marcador, la UAEMex mantuvo la intensidad y antes del descanso logró ampliar la diferencia. Manuel Garduño culminó una buena jugada colectiva con disparo efectivo para firmar el 2-0, resultado que daba tranquilidad a los locales rumbo a la segunda mitad.

Para el complemento, la SSEM salió con una postura más ofensiva y adelantó líneas en busca de regresar al partido. El duelo se volvió más abierto y disputado, aunque la escuadra universitaria supo responder con inteligencia y espacios bien aprovechados.

Fue entonces cuando Jesús Sánchez apareció en el momento oportuno para marcar el tercer gol de la noche, anotación que encaminó definitivamente el campeonato para la UAEMex. Pese al golpe, la SSEM mantuvo la lucha y encontró descuento por conducto de César Alva, quien colocó el 3-1 para darle dramatismo a la recta final.

Sin embargo, la reacción ya no fue suficiente. El silbatazo final confirmó la coronación universitaria ante la celebración de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, quienes disfrutaron una auténtica fiesta deportiva en la capital mexiquense.

Con este triunfo, la Universidad Autónoma del Estado de México cerró una destacada participación en la Copa Esto 2026 y se consolidó como justo campeón del certamen.