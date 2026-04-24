Vecinos de Las Américas, en Toluca optaron por cámaras ante inseguridad

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Preocupados por la inseguridad, vecinos de la colonia Las Américas instalaron cámaras de videovigilancia en el exterior de sus domicilios, como medida para reforzar la seguridad y proteger su patrimonio.

De acuerdo con vecinos de la zona, la decisión surgió tras enfrentar situaciones recurrentes de inseguridad en la zona, entre ellas robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo de autopartes, delitos que, aseguraron, se han vuelto cotidianos.

Durante un sondeo realizado en la colonia, habitantes señalaron que optaron por invertir en estos sistemas de vigilancia para mantenerse atentos a cualquier situación sospechosa y contar con evidencia en caso de incidentes.

Explicaron que, en muchos casos, las cámaras están conectadas a sus teléfonos móviles, lo que les permite monitorear en tiempo real lo que ocurre en el exterior de sus viviendas.

Algunos colonos indicaron que la instalación de estos dispositivos también busca generar un efecto disuasivo entre posibles delincuentes, al advertir que la zona se encuentra vigilada.

Indicaron que, aunque la instalación del sistema de videovigilancia significó desembolsar dinero, ya que un promedio fue de entre 3 mil y 10 mil pesos para un kit básico de 2 a 4 cámaras con grabador, prefirieron pagarlo para sentirse más tranquilos.

Además, mencionaron que, de manera organizada, han comenzado a compartir información entre vecinos mediante grupos de mensajería, con el objetivo de alertarse ante cualquier hecho sospechoso y reforzar la vigilancia entre vecinos.

Los habitantes coincidieron en que, aunque esta medida representa un gasto adicional, la consideran necesaria ante la percepción de inseguridad, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer la presencia policial y mejorar las condiciones de seguridad en la colonia.