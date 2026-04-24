Zinacantepec reduce 16% incidencia delictiva

Zinacantepec, Méx.- En el marco de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad, el Gobierno de Zinacantepec informó que el municipio registra una disminución del 16% en la incidencia delictiva, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, lo que permite su posicionamiento en semáforo verde.

Asimismo, el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, reconoció la disposición para fortalecer la coordinación operativa con las autoridades estatales y subrayó la importancia de mantener el ritmo de trabajo y no bajar la guardia.

Durante la sesión se pudo contar con la participación de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad, así como de Gabriela Bello Espinosa, representante de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, y Maricarmen Rodríguez Durán, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quienes dieron seguimiento a las acciones y estrategias implementadas en el municipio.

En el encuentro realizado, se destacó que estos resultados derivan de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como del fortalecimiento de estrategias de prevención del delito, vigilancia y proximidad social, factores que han permitido avanzar en la construcción de un entorno más seguro para la población.

Por su parte, el Gobierno Municipal aseguró que, pese a los avances, se mantendrá el trabajo permanente mediante operativos de seguridad, reuniones vecinales y coordinación institucional, con el objetivo de consolidar la tranquilidad de las familias.

Finalmente, cabe señalar que, con estos resultados, el municipio de Zinacantepec consolida su compromiso con la seguridad pública, demostrando que el trabajo coordinado y la responsabilidad compartida generan beneficios tangibles para toda la ciudadanía.