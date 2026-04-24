Mejora percepción de seguridad en municipios mexiquenses

Toluca, Méx.- La percepción de inseguridad entre la población de diversos municipios del Estado de México comienza a mostrar signos de mejoría, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El estudio, que mide la sensación ciudadana frente a la criminalidad, revela que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 seis de las ocho demarcaciones evaluadas en la entidad registraron una disminución en este indicador.

El informe destaca avances en municipios históricamente marcados por altos niveles de percepción de inseguridad, como es el caso de Nezahualcóyotl, donde el porcentaje de habitantes que se sienten inseguros pasó de 60.8% a 55.5%; además de Chimalhuacán, con una reducción de 86.1% a 81.3%, así como en Naucalpan, que registró una baja de 82.4% a 80.8%.

Otros municipios también reportaron descensos, aunque más moderados, como lo es en Cuautitlán Izcalli, donde el indicador pasó de 83.2% a 81.8%; en Atizapán de Zaragoza se redujo de 57.2% a 56.3%; mientras que en Toluca bajó de 76.1% a 75.5%.

Sin embargo, municipios como Ecatepec registraron un incremento en la percepción de inseguridad, al pasar de 85.0% a 87.6%, consolidándose como una de las demarcaciones con mayor preocupación ciudadana. Asimismo, Tlalnepantla presentó un ligero aumento, de 74.2% a 74.6%.

Estos resultados coinciden con la estrategia de seguridad impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual se basa en la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno a través de las denominadas Mesas de Paz, con las cuales se busca generar acciones conjuntas mediante reuniones diarias en las que participan autoridades federales, estatales y municipales.

Dentro de las medidas implementadas destacan operativos focalizados en regiones con alta incidencia delictiva, el reforzamiento de la presencia policial y militar, así como intervenciones específicas en zonas consideradas prioritarias.

De acuerdo con autoridades estatales, estas acciones han permitido debilitar estructuras criminales y generar una mejora paulatina en la percepción ciudadana.

A nivel nacional, la ENSU indica que 61.5% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad; aunque esta cifra representa una ligera disminución respecto a diciembre de 2025, se mantiene prácticamente sin cambios en comparación con marzo del mismo año, lo que refleja la persistencia de un entorno de preocupación generalizada en el país.

La percepción de inseguridad es un indicador clave para evaluar la efectividad de las políticas gubernamentales, ya que impacta directamente en la vida cotidiana de la población, la actividad económica y la confianza en las instituciones. En este sentido, los avances observados en el Estado de México deberán consolidarse mediante estrategias sostenidas y evaluaciones constantes.

Si bien los resultados apuntan a una tendencia positiva en varios municipios, el desafío en materia de seguridad permanece, especialmente en aquellas zonas donde la percepción continúa en niveles elevados.