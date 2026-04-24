Incorporan al IMSS a 1,123 médicas y médicos especialistas en el EdoMéx

Toluca, Méx.- En un acto considerado histórico para el sistema de salud mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, encabezaron en Palacio de Gobierno la incorporación de mil 123 médicas y médicos especialistas que se integran de manera formal al Estado de México, junto con su basificación laboral, en una acción que busca fortalecer la capacidad de atención médica en una de las entidades con mayor demanda de servicios de salud en el país.

La ceremonia, realizada en la denominada Casa del Pueblo, reunió a representantes de los tres poderes del Estado, autoridades federales, legisladores, presidentes municipales, personal del sector salud y medios de comunicación, en un evento que, de acuerdo con las autoridades, simboliza una nueva etapa de consolidación del sistema público de salud.

Desde su intervención, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la relevancia de este fortalecimiento institucional y expresó su reconocimiento al IMSS y a su titular por el trabajo coordinado con el gobierno estatal. Subrayó que la llegada de estos especialistas no solo representa un incremento en la capacidad médica, sino también un acto de justicia laboral para quienes durante años esperaban estabilidad en su desempeño profesional.

“Este es un día histórico para el Instituto Mexicano del Seguro Social”, señaló la mandataria, al enfatizar que la incorporación de especialistas permitirá ampliar la cobertura en unidades médicas familiares, hospitales regionales y unidades de alta especialidad. Asimismo, destacó que el impacto de este fortalecimiento se reflejará directamente en la atención oportuna, el diagnóstico temprano y la mejora en la calidad de vida de la población mexiquense.

La gobernadora también reconoció el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, así como la participación de legisladores federales y locales en la construcción de políticas públicas en materia de salud. Enfatizó que la coordinación institucional ha sido clave para avanzar en proyectos de infraestructura médica, entre los que mencionó hospitales, unidades de medicina familiar y centros de atención en zonas prioritarias.

También reconoció la incorporación de especialistas en comunidades históricamente marginadas. destacando la asignación de personal médico en hospitales del programa COPLAMAR ubicados en Amanalco y San José del Rincón, donde se atiende a población indígena otomí y mazahua, así como a personas sin seguridad social.

“Quienes cuidan la salud de nuestro pueblo merecen también ser cuidados”, afirmó la mandataria, al referirse a la basificación otorgada como un avance en materia de justicia laboral.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la integración de estos mil 123 especialistas forma parte de una estrategia nacional sin precedentes que este año permitió la incorporación de más de 10 mil médicas y médicos en todo el país.

Dijo que, de los mil 123 especialistas incorporados, 645 son mujeres y 478 son hombres, lo que refleja una participación mayoritaria femenina en esta nueva generación de personal médico que se suma a la atención de la derechohabiencia en la entidad.

Subrayó que el EdoMéx concentra una de las infraestructuras más amplias del instituto, con 85 unidades de medicina familiar, 20 hospitales y una unidad médica de alta especialidad en Lomas Verdes.

Robledo explicó que la incorporación del nuevo personal responde a una política de expansión del sistema de salud público, impulsada por el crecimiento en la derechohabiencia y la inversión en infraestructura. Asimismo, resaltó los resultados de la estrategia 2-30-100, con la cual se superaron metas de consultas y cirugías durante el último año.

El titular del IMSS llamó a las y los nuevos especialistas a ejercer su profesión con un enfoque integral. “Si su objetivo en la vida es trascender, unan la ciencia con el humanismo”, expresó, al subrayar que la atención médica debe ir más allá del conocimiento técnico e incluir sensibilidad hacia los pacientes.

En su intervención, el doctor Jorge Martínez Torres, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en el Estado de México Oriente, destacó que esta incorporación permitirá reducir tiempos de espera, ampliar la cobertura de especialidades y mejorar la calidad de los servicios médicos. Señaló que cada especialista representa una oportunidad de atención digna y oportuna para miles de derechohabientes.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos a 10 médicos de nuevo ingreso, quienes representaron a sus compañeras y compañeros en la ceremonia. La doctora Raquel Martínez Fuentes, del Hospital General de Zona No. 252 en Atlacomulco, destacó el compromiso de atender de manera integral la salud de las mujeres. Mientras que la doctora Karina Reyna Flores, del Hospital Rural Amanalco, subrayó el orgullo de integrarse a una institución que considera pilar del desarrollo nacional.

La incorporación de este nuevo personal médico se suma a una serie de proyectos en marcha en el EdoMéx, entre los que destacan la construcción de nuevas unidades médicas, la rehabilitación de hospitales, la creación de centros de educación y cuidado infantil, así como la modernización de áreas de terapia intensiva, hemodiálisis y servicios especializados.