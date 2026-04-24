Diablas igualan ante Chivas y esperan rival para la Liguilla

Guadalajara, Jalisco.- El Deportivo Toluca Femenil cerró la fase regular del Clausura 2026 con empate de 1-1 ante Club Deportivo Guadalajara Femenil, en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil. Con el resultado, las Diablas Rojas se mantienen en zona de clasificación y ahora esperan conocer a su rival para los cuartos de final.

El encuentro fue equilibrado desde el arranque, con dos escuadras ordenadas y con intensidad en cada sector del campo. Durante la primera mitad hubo pocas llegadas claras, pues tanto rojiblancas como escarlatas priorizaron el orden defensivo y evitar errores en la salida.

Fue en el complemento cuando llegaron las emociones. Al minuto 63, Samantha López aprovechó una acción a balón parado para poner al frente a Chivas, desatando el festejo en las tribunas. El gol obligó a Toluca a adelantar líneas y buscar una reacción inmediata.

La respuesta mexiquense apareció al minuto 71. La francesa Eugenie Le Sommer, quien ingresó de cambio, mostró su calidad dentro del área para definir con precisión y marcar el 1-1 definitivo. La atacante volvió a responder en un momento clave para su equipo.

Con este empate, Chivas llegó a 34 unidades para asegurar el quinto puesto general. Toluca alcanzó 33 puntos y quedó a la espera de otros resultados para conocer su posición final en la tabla.

Las Diablas podrían enfrentar en la Liguilla a Club América Femenil, Club Pachuca Femenil, Tigres UANL Femenil o nuevamente a Club Deportivo Guadalajara Femenil.