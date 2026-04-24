Reconoce gobernadora a Legislativo y Ejecutivo por Ley de Salud

Toluca, Méx.- Al reconocer el trabajo coordinado entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en la aprobación de la Ley de Salud del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó su carácter innovador, al constituir un marco jurídico actualizado que responde a las necesidades, procedimientos e instituciones vigentes, y que fortalece el sistema estatal de salud.

Ante congresistas mexiquenses, encabezados por José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, y por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, reconoció que aún persisten retos en la materia; no obstante, afirmó que se avanza por el camino correcto.

En la ceremonia institucional de basificación de mil 223 médicas y médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el Estado de México, realizada en el palacio de gobierno de Toluca, añadió que estos avances ayudan a transformar, paso a paso, el modelo de salud pública de la entidad, con la colaboración del Poder Legislativo estatal.

Cabe señalar que la nueva ley, aprobada el 9 de abril, se orienta a mejorar la calidad de los servicios de salud; fortalecer las acciones de promoción y prevención de enfermedades; y ampliar el fomento, regulación y control epidemiológico y sanitario.

Además, entre otros aspectos, garantiza el enfoque integral del derecho a la salud en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa; y dispone la creación del Sistema Estatal de Salud como mecanismo de coordinación en la materia, a fin de facilitar políticas públicas transversales, consolidar la prestación de servicios e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional.

La normatividad conjuntó 15 iniciativas de los grupos parlamentarios de morena, PVEM, PT y un ciudadano, PAN, PRI, MC y PRD y de la gobernadora.