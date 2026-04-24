Ecatepec despliega Operativo Tormenta 2026 contra inundaciones

Redacción

Redacción 24 abril, 2026

24 abril, 2026 Municipios

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Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss puso en marcha el Operativo Tormenta 2026 con 130 unidades y equipo de maquinaria, más de mil 300 trabajadores y la operación de 18 cárcamos, con el objetivo de mitigar las afectaciones e inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.

La presidenta municipal de Ecatepec informó que este año el operativo se reforzó con personal y maquinaria nueva, el cual se basa en tres ejes: prevención, acciones durante la lluvia y la restitución posterior a ella.

“Nuestro Operativo Tormenta se va fortalecer y se va implementar en las calles. Tenemos lo que no tuvimos el año pasado en maquinaria, traemos 20 ‘vactors’ y compañeros que están sembrados a lo largo y ancho de todos los camellones de este municipio”, dijo.

El operativo es integrado por personal de las direcciones del organismo de agua Sapase, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Obras Públicas y Servicios Públicos, agrupados en cuadrillas de limpieza, con apoyo de elementos de La Marina.

Cisneros Coss afirmó que la fuerza del operativo por parte de Sapase contempla la operación de 18 cárcamos y el uso de 20 “vactors”, dos camiones especializados, nueve retroexcavadoras, 16 camiones de volteo, cuatro mini cargadores y 14 mancuernas de malacate, además de 10 rejilleros, 10 supervisores de campo y 300 trabajadores.

Detalló que de enero a la fecha recolectaron más de 50 mil toneladas de basura durante la limpieza de barrancas, operativo Rastrillo y acopio de desechos; sin embargo, reconoció que hace falta mucho, por lo que invitó a los vecinos no tirar basura en la vía pública.

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal dispuso de 300 elementos de seis sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Tránsito y Marina, con 70 patrullas, quienes intervendrán ante contingencias en zonas con riesgo de inundaciones, en apoyo a pasajeros, transeúntes y conductores.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, señaló que como parte del Operativo Tormenta el área a su cargo realiza trabajo preventivo de limpieza, en el que participan alrededor de 100 trabajadores y maquinaria, como la excavadora hidráulica 320, retroexcavadoras, minicargadores y camiones de volteo.

Agregó que se sumaron 500 trabajadores dedicados a la limpieza de camellones de vialidades principales, que con su trabajo contribuyen a que la basura no llegue las coladeras.

Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos, mencionó que durante la temporada de lluvias se dedican a proteger a la población con la limpieza y delimitación de coladeras, además de utilizar dos camiones “Mexica” para el traslado de personas en zonas de inundación.

Cisneros Coss aseguró que está trabajando en colectores y drenajes para romper las inercias, pues administraciones pasadas naturalizaron las inundaciones en varios puntos de Ecatepec.

“Aquí estamos un ejército, un equipo representativo de lo que tenemos en las calles para la seguridad de los habitantes de Ecatepec. Estamos trabajando día a día”, expresó.