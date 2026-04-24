Delfina Gómez y Zoé Robledo, revisan avances del Plan Oriente del EdoMéx con 40 acciones en salud

Toluca, Méx.– Con el objetivo de mejorar y garantizar la atención a la salud de las y los mexiquenses, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez recibió en Palacio de Gobierno a Zoé Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente en el que se impulsan 40 acciones en salud, entre ellas nuevos hospitales y unidades médicas.

Este trabajo coordinado con el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá la construcción de una Unidad de Hemodiálisis en Ecatepec, así como el rescate del Hospital Oncológico Pediátrico en el mismo municipio y del Hospital General de Subzona de Chicoloapan, así como el arranque en junio de la construcción del Hospital General Regional de Chimalhuacán.

Destacan también los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS); la rehabilitación y equipamiento en áreas fundamentales como terapia intensiva y hemodiálisis en nueve hospitales y 28 Unidades de Medicina Familiar (UMF); así como la habilitación de cuatro hospitales y la construcción de nueve UMF Plus.