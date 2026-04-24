Buscan en Toluca erradicar tiraderos clandestinos

Toluca, Méx.- En Toluca, buscan erradicar los tiraderos clandestinos en la vía pública en 21 puntos críticos identificados por la Dirección General de Servicios Públicos en los que se ha detectado la disposición irregular de desechos por parte de la ciudadanía.

El Gobierno municipal que encabeza, Ricardo Moreno Bastida incrementó la cobertura del servicio de recolección al pasar de 211 a 283 rutas estructuradas, incluyendo la atención de los puntos críticos, en ocasiones más de una vez al día.

Como medida preventiva, fueron retirados contenedores en puntos específicos en la zona de Matlatzincas, Santos Degollado, La Unión y Pico de Orizaba, sitios que eran utilizados indebidamente por recolectores particulares para depositar grandes volúmenes de basura.

Por lo que, en coordinación con la Dirección de Seguridad y Protección, también se reforzó la vigilancia en los puntos críticos del municipio, aplicando sanciones a personas sorprendidas tirando basura en la vía pública.

Asimismo, se dio a conocer que la corporación informó que se han remitido a 46 infractores ante el juzgado cívico para enfrentar las sanciones correspondientes.

Por lo que se exhorta a la población a disponer responsablemente de sus residuos sólidos, depositándolos únicamente en las rutas de recolección establecidas o utilizando la aplicación “Toluca en tus manos” para consultar horarios y recorridos en tiempo real.