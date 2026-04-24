⁠Infraestructura y conectividad consolidan a Naucalpan como “Destino de Reuniones”: Montoya

Naucalpan, Méx.- Al develar la placa que distingue a Naucalpan como Destino de Reuniones, al contar con la infraestructura, conectividad y servicios especializados para el turismo de reuniones y negocios, así como con sedes de convenciones y reuniones corporativas, el alcalde Isaac Montoya Márquez, destacó que “el turismo de reuniones es una realidad y con la obtención de este distintivo, permitirá profundizar y mejorar el desarrollo e impulso de la economía de las y de los naucalpenses”.

“Con base en nuestra infraestructura consolidada, con base a que tenemos las condiciones de conectividad y servicios turísticos y que pueden ampliarse impulsando con ello el desarrollo económico, social y turístico de Naucalpan, pero también del Estado de México”, dijo.

Montoya Márquez, acompañado por la secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, y la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, agradeció a la Secretaria de Turismo y en especial a la Gobernadora del Estado de México, el respaldo que Naucalpan ha recibido para impulsar su desarrollo en todos los ámbitos y llevar bienestar a la población.

Comentó, que se trabajará de igual forma con los diversos sectores, como el empresarial, las cámaras de comercio, para continuar devolviéndole el brillo a Naucalpan, en lugares tan emblemáticos como Los Remedios y la Basílica de Los Remedios con un turismo que pueda disfrutar de este entorno mágico del municipio, que puede constituirse como “un punto de encuentro, un punto de encanto y un punto de magia”.

También reconoció a las y los empresarios, inversionistas, que hacen que “la economía ubique a Naucalpan, como el número uno de todo el Estado de México y hacen que Naucalpan sea un atractivo indudable para el turismo de reuniones”. A la vez que, refrendó el compromiso que existe con quienes generan la riqueza y las comunidades para conformar un turismo responsable, sostenible y equilibrado que tenga la capacidad de convertirse en motor de desarrollo, económico, turístico, social y de prosperidad compartida.

Ante empresarios y representantes de cámaras de comercio, mencionó que Naucalpan tiene mucho que ofrecer como la Cultura Tlatilca, Las Torres de Satélite, la Pirámide del Conde, el Cerro de Moctezuma, los Pueblos de Chimalpa, Tepatlaxco, los Arcos de Los Remedios, el Parque Naucalli o las diferentes plazas comerciales con las que cuenta.

Este distintivo se colocó en la entrada principal del Palacio Municipal, con lo que se da cuenta a la población de que el municipio es capaz de participar de la cadena de valor del turismo de negocios y recibir congresos de asociaciones e Industrias, ferias y exposiciones comerciales y viajes de incentivos.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Nelly Carrasco, ante servidores públicos estatales y municipales, así como de Monseñor José Martín Méndez Padrón, Rector de la Basílica de Nuestra Señora de Los Remedios, destacó que, hablar del Estado de México y de Naucalpan, es hablar de un destino hecho a mano y también es hablar del turismo de reuniones.

Mencionó que la historia de este lugar es rica en cultura, tradiciones, artesanías, gastronomía y también de hombres y mujeres que, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, han sacado adelante a este gran municipio.

Agregó que todos debemos conocer y reconocer las riquezas y el valor del Estado de México, para que cuando algún extranjero visite este lugar, se le comunique la historia y el valor de nuestra identidad y además se le invite a visitar las grandes opciones que tiene el Estado de México.

“Naucalpan tiene la posibilidad de seguir creciendo a partir de sus fortalezas, su infraestructura, sus servicios, su identidad, pero sobre todo de su trabajo en equipo. Celebro el trabajo, la participación y la visión de un municipio que ha decidido fortalecer su vocación turística y diversificar su oferta con base en sus propias capacidades”, finalizó.