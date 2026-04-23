Toluca recibe “Los Monólogos de la Vagina” a beneficio de la Cruz Roja

Toluca, Mex.- La afamada obra “Los Monólogos de la vagina” se presentará el próximo 23 de mayo en el Teatro Morelos a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca; quien invertirá lo recaudado en la adquisición de un camión de rescate.

En estos monólogos con causa participarán las actrices Carmen Muñoz, Daniela Luján y Raquel

Garza bajo la producción de Morris Gilbert y Mejor Teatro, un montaje con más de dos décadas en escena, basado en el libro Los Monólogos de la Vagina de V (antes Eve Ensler).

La presentación con causa será a las 18.30 hrs. Se espera la sensibilidad y apoyo de más de 2 mil 400 personas, interesadas en ayudar en labores de rescate y auxilio, al tiempo de disfrutar

de esta obra que indaga con gracia y elegancia en el íntimo universo femenino.

Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca agradece la generosidad de la agencia Intuición Creativa, promotora del evento, la donación del boletaje, para que se ponga en circulación un nuevo camión de rescate, en sustitución del dañado en un conocido y lamentable incidente en la carretera Lerma-Xonacatlán.

Los pases de esta obra son 100% deducibles de impuestos y estarán a la venta con promotores,

en el teléfono 720 304 04 86 y en las instalaciones de la Cruz Roja Toluca, donde ayudar nos mueve a través de servicios de hemodiálisis, trauma y ortopedia, rayos X, terapia física, odontología, quirófanos y laboratorios, entre otros.