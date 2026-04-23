Usucapión Social Itinerante continúa transformando vidas en el norte mexiquense

Atlacomulco, Méx.- “Obtener certeza jurídica sobre una vivienda significa mucho más que un trámite, representa hogar, familia y tranquilidad, es la posibilidad de construir una historia de vida con seguridad” expresó la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera, integrante del Órgano de Administración Judicial, al asistir a la Jornada de Usucapión Social Itinerante para el Bienestar de las y los Mexiquenses en Atlacomulco, en representación del Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Almazán Barrera agradeció la anfitrionía del Presidente Municipal de Atlacomulco, Nicolás Martínez Romero; agregó que este logro implica mayores retos para muchas mujeres, por lo que reconoció el esfuerzo y la determinación de 57 de ellas que consolidaron su trámite, así como la importancia de la colaboración entre los poderes del Estado para hacer realidad programas que transforman vidas.

Resaltó el compromiso del personal jurisdiccional, cuya labor profesional y humana garantiza que cada requisito cumplido se traduzca en certeza y en la materialización de un derecho que, para muchas familias, representa un sueño y un nuevo comienzo.

Durante la jornada, se otorgaron 155 sentencias que benefician a familias de los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Polotitlán, San Bartolo Morelos, Acambay, San José del Rincón, Jiquipilco, Atlacomulco, Jocotitlán, Chapa de Mota y Timilpan.

Alejandro Tenorio Esquivel, titular del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS subrayó que este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto entre el Poder Judicial del mexiquense y el gobierno estatal permitiendo reducir hasta en 90 por ciento los costos de regularización, evitando gastos de hasta 50 mil pesos por familia y agilizando procesos que anteriormente podían tomar años.

En representación de las y los beneficiarios, Claudia Angélica Nieto Reyes destacó el impacto social del programa, refiriendo su historia personal, en la que tras divorciarse perdió el hogar en el que había invertido más de 10 años de trabajo, conmovida señaló que hoy, su hijo y ella recuperan la tranquilidad, reconstruyen su historia y aseguran un futuro.

Asistieron también Elena Pons Escalera, Jueza Enlace en materia Civil y Mercantil; Gloria Mitre Robles, Jueza adscrita al Juzgado Especializado en Juicio Sumario de Usucapión y Maricarmen Robles Monroy, titular de la Unidad de Gestión en materia Civil Mercantil del PJEdomex.