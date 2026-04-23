Parque Ecológico Zacango celebrará aniversario con concierto de rock
- Laura Velásquez Ramírez
- 23 abril, 2026
- Estado de México
- aniversario, concierto, EdoMéx, Rock, Toluca, Zacango
- 0 Comments
Calimaya, Méx.- El Parque Ecológico Zacango será sede de un concierto de rock este domingo 26 de abril a las 14:00 horas, como parte de las actividades conmemorativas por su 45 aniversario.
El evento se realizará en el teatro al aire libre del parque y contará con la presentación de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México (OFIJEM), en un espectáculo dirigido al público familiar que busca combinar cultura y naturaleza en un mismo espacio.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) el acceso al concierto estará incluido con el boleto de entrada al parque.
El Parque Ecológico Zacango es uno de los espacios recreativos y de conservación más importantes de la entidad, ya que alberga más de 170 especies animales y alrededor de 800 ejemplares, provenientes de distintas regiones del mundo ya que destaca por ser un centro de conservación y rescate, donde más del 40 por ciento de sus animales provienen de decomisos, maltrato o tráfico ilegal.
El Parque Ecológico Zacango, ubicado en el municipio de Calimaya es uno de los destinos más concurridos del Estado de México ya que recibe entre 400 mil y 500 mil visitantes al año.
E incluso, durante fines de semana, la afluencia puede alcanzar entre 3 mil y 6 mil personas, posicionándose como el parque más visitado gestionado por la CEPANAF.
Finalmente, el concierto es una actividad que forma parte de la oferta cultural y recreativa impulsada en este espacio, donde además de la exhibición de fauna, se promueven eventos que fomentan la convivencia familiar en contacto con la naturaleza y el bienestar animal.