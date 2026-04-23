Parque Ecológico Zacango celebrará aniversario con concierto de rock

Calimaya, Méx.- El Parque Ecológico Zacango será sede de un concierto de rock este domingo 26 de abril a las 14:00 horas, como parte de las actividades conmemorativas por su 45 aniversario.

El evento se realizará en el teatro al aire libre del parque y contará con la presentación de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México (OFIJEM), en un espectáculo dirigido al público familiar que busca combinar cultura y naturaleza en un mismo espacio.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) el acceso al concierto estará incluido con el boleto de entrada al parque.

El Parque Ecológico Zacango es uno de los espacios recreativos y de conservación más importantes de la entidad, ya que alberga más de 170 especies animales y alrededor de 800 ejemplares, provenientes de distintas regiones del mundo ya que destaca por ser un centro de conservación y rescate, donde más del 40 por ciento de sus animales provienen de decomisos, maltrato o tráfico ilegal.

El Parque Ecológico Zacango, ubicado en el municipio de Calimaya es uno de los destinos más concurridos del Estado de México ya que recibe entre 400 mil y 500 mil visitantes al año.

E incluso, durante fines de semana, la afluencia puede alcanzar entre 3 mil y 6 mil personas, posicionándose como el parque más visitado gestionado por la CEPANAF.

Finalmente, el concierto es una actividad que forma parte de la oferta cultural y recreativa impulsada en este espacio, donde además de la exhibición de fauna, se promueven eventos que fomentan la convivencia familiar en contacto con la naturaleza y el bienestar animal.