Reemplacamiento 2026 lleva 54% de avance en EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Finanzas, informa que el Programa de Reemplacamiento 2026 avanza conforme a lo establecido, al facilitar la renovación de placas para vehículos con matrículas expedidas en 2021 y años anteriores.

A la fecha, se han realizado 245 mil trámites de reemplacamiento, lo que representa un avance del 54 por ciento respecto a la meta programada. Para el ejercicio fiscal 2026, se tiene como objetivo alcanzar 450 mil vehículos reemplacados, con una recaudación estimada de 367 millones de pesos.

Este programa, que concluye en agosto de 2026, tiene el objetivo de mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer el control administrativo y brindar certeza jurídica a las y los propietarios, para contribuir a la seguridad y protección del patrimonio de las familias mexiquenses.

De acuerdo con el calendario oficial, el trámite se realiza conforme al último dígito de la placa: en abril corresponde a las terminaciones 1 y 2; mayo, 3 y 4; junio, 5 y 6; julio, 7 y 8, y agosto, 9 y 0. En el caso de placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021, la renovación deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de manera anticipada.

El programa contempla beneficios fiscales que permiten a las y los contribuyentes acceder a condonaciones de hasta el 100 por ciento en adeudos de tenencia, refrendo y accesorios de años anteriores, así como facilidades para regularizar su situación sin recargos excesivos.

Para realizar el trámite, las personas interesadas pueden hacerlo en línea, a través del Portal de Servicios al Contribuyente, https://sfpya.edomexico.gob.mx donde deberán capturar la información del vehículo, generar su formato de pago y elegir la modalidad de entrega de placas, ya sea a domicilio o en módulos autorizados. También se cuenta con la opción presencial mediante cita en los Centros de Servicios Fiscales.

Entre los requisitos se encuentran: documento que acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y las placas anteriores o constancia de extravío.

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a la ciudadanía a aprovechar este periodo de facilidades, ya que cumplir hoy cuesta menos. Este trámite es personal, sencillo y sin intermediarios, por lo que no es necesario recurrir a gestores externos. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a evitar prácticas irregulares y a reportar cualquier anomalía a los canales oficiales.

Para orientación, se encuentran disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, así como el correo electrónico [email protected] y las redes oficiales de la Secretaría de Finanzas.