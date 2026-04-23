Instalan en Las Torres señalética turística rumbo al Mundial 2026

Toluca, Méx.- Con miras a la Copa Mundial 2026, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV), a través de la Dirección General de Vialidad, colocó en Avenida Las Torres, en Toluca señalamientos con la tipografía autorizada por la FIFA en los principales cruces que conducen a tres zonas turísticas de interés.

A poco más de 40 días del arranque de la contienda mundialista, en el Estado de México se preparan para la llegada de millones de turistas nacionales y extranjeros. Como parte de estas acciones, trabajadores de la Dirección General de Vialidad instalaron señalética en los cuatro cruces principales de Avenida Las Torres, en ambos sentidos.

Cabe destacar que Avenida Las Torres es una de las principales vialidades que conecta del Valle de Toluca con la Ciudad de México ya que pasa por Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac.

De acuerdo con la SEMOV, los señalamientos fueron colocados a petición de la FIFA en puntos clave que dirigen hacia destinos turísticos como Ixtapan de la Sal, Malinalco y Valle de Bravo, municipios que, además de su vocación turística, cuentan con el nombramiento de Pueblos Mágicos.

En total, se prevé la instalación de 40 señalamientos distribuidos en cuatro cruces a lo largo de Avenida Solidaridad Las Torres, tanto de ida como de vuelta. En cada punto se colocarán 10 estructuras con la tipografía oficial que identificará estos destinos cercanos, considerados alternativas para visitantes que deseen recorrer el territorio mexiquense.

Estos destinos se ubican a corta distancia de la capital mexiquense, ya que, desde Toluca, el traslado hacia Malinalco es de aproximadamente una hora; hacia Valle de Bravo puede tomar entre una hora y una hora con 20 minutos, mientras que a Ixtapan de la Sal el tiempo estimado es de entre 55 minutos y una hora con 15 minutos.

En cuanto a su afluencia turística, Valle de Bravo destaca como uno de los destinos más visitados, con más de 3.7 millones de visitantes al año, lo que lo posiciona como uno de los principales atractivos turísticos del Estado de México y de la región.

Por su parte, Ixtapan de la Sal mantiene una alta demanda turística durante las temporadas vacacionales, al registrar miles de visitantes en periodos cortos, como Semana Santa, cuando puede recibir alrededor de 15 mil personas en pocos días, reflejo de su atractivo como destino de descanso.

En tanto, Malinalco también concentra una importante afluencia, principalmente en su zona arqueológica, donde en periodos vacacionales se han contabilizado más de 13 mil visitantes, consolidándose como un punto cultural relevante dentro de la entidad.

Estos tres destinos forman parte de los principales atractivos turísticos cercanos a Toluca, por lo que la nueva señalética, además de rendir un homenaje a la justa deportiva más importante a nivel global, busca facilitar el acceso y promover su visita a dichas demarcaciones.