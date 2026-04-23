Delfina Gómez comparte avances del Tren Suburbano hacia el AIFA y Pachuca

Toluca, Méx.- El Estado de México avanza en su estrategia de conectividad y movilidad con la consolidación del sistema ferroviario que conectará a la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) y el estado de Hidalgo, como parte del Plan México impulsado por el Gobierno federal.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó, a través de sus redes sociales, los avances presentados durante la “Mañanera del Pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se detallaron las etapas de construcción del Tren Suburbano y sus ramales de expansión.

De acuerdo con la información expuesta por el titular de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, el proyecto ferroviario contempla tres grandes fases. La primera corresponde al sistema ya en operación que va de Buenavista a Cuautitlán, con una extensión de 27 kilómetros y siete estaciones, que conecta la capital del país con el Estado de México.

La segunda etapa, que ya ha sido concluida, consiste en la ampliación del sistema mediante un ramal desde la estación Lechería hacia el interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, permitiendo una conexión directa con esta terminal aérea. Este tramo, que cuenta con siete estaciones y 23 kilómetros de recorrido, será inaugurado este domingo por la presidenta de la República, consolidando así el acceso ferroviario directo al AIFA desde la Ciudad de México.

En tanto, la tercera fase del proyecto se encuentra actualmente en construcción y contempla la ruta que conectará al AIFA con Pachuca, Hidalgo, con una extensión de 57 kilómetros y seis estaciones. Las autoridades federales señalaron que esta obra avanza con rapidez, al contar ya con derecho de vía asegurado, lo que permitirá su pronta conclusión.

El plan ferroviario forma parte de una estrategia más amplia de transporte de pasajeros que busca integrar a diversas regiones del centro del país mediante un sistema moderno y eficiente. Desde Buenavista, en la capital, se proyecta que partan distintas líneas hacia el Estado de México, el AIFA, Pachuca y otros destinos del norte del país, incluyendo Querétaro.

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que estos avances representan una mejora significativa en la movilidad de la entidad, al facilitar el traslado de pasajeros y fortalecer la conectividad regional, especialmente hacia el principal aeropuerto construido en el Estado de México.

En el mismo contexto, la mandataria estatal informó sobre la realización de la Mesa de Paz en Palacio de Gobierno, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron seguimiento a las estrategias de seguridad.

“En equipo, sumamos esfuerzos para conseguir el bienestar de las y los mexiquenses. Atender las causas es primordial para continuar los avances en la ruta de paz”, expresó Gómez Álvarez en su cuenta de X, al reiterar la coordinación institucional como eje para el desarrollo del estado.

Con estos proyectos de infraestructura y las acciones en materia de seguridad, el Estado de México busca consolidarse como un nodo estratégico de movilidad, desarrollo y conectividad en el centro del país.