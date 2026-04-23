Con Tequios por la Tierra buscan prevenir la violencia, en La Paz

La Paz, Méx.- Al poner en marcha “Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas” en el deportivo de Geovillas San Isidro, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez afirmó que este programa tiene como finalidad impulsar actividades deportivas -con carácter preventivo-, una mejor alimentación y recuperar la convivencia familiar con diferentes hábitos, a fin de prevenir e inhibir el consumo de drogas, alcohol, violencia e inseguridad, entre otros problemas.

Ahí, en Geovillas San Isidro, las actividades iniciaron con una Caminata por La Paz, seguida de la pinta de un mural denominado “Mundial La Paz”, a través del arte urbano, un torneo de basquetbol 3×3 y la recuperación de espacios públicos (canchas de futbol rápido y de basquetbol).

Guerrero Sánchez aseguró que con estas acciones se busca evitar la violencia en todos sus ámbitos, impulsando el deporte, la cultura y la pintura, actividades en las que participen niños y jóvenes, enfatizó.

“Aquí tenemos un problema muy serio de seguridad pública, por ello es necesario intervenir para alejar y quitar a los niños y jóvenes de ingerir drogas, alcohol y el ocio, entre otros problemas. Esto es lo que quiere la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum: que los jóvenes se alejen de las adicciones y de una situación de personas que golpean o maltratan; mejor que se diga que con las opciones del deporte, la educación y la cultura en el futuro se hable de médicos, abogados, ingenieros, arquitectas, maestras y más”, manifestó la alcaldesa.

Añadió que este mural, que pinta el grafitero “El Guasón” y lleva por nombre Mundial La Paz, es porque se está promoviendo el arte urbano y actividades deportivas como basquetbol, futbol rápido y una caminata. En esto es fundamental el deportivo, pues se trata de un espacio que comienza su recuperación con actividades realizadas por las áreas del gobierno, apuntó la funcionaria.

En esta ocasión, niños desde los cuatro años hasta estudiantes de secundaria realizaron actividades deportivas, culturales y participaron en la jornada de limpia de áreas verdes y de reforestación para la recuperación del espacio, el cual se encontraba en completo abandono. Finalmente se entregaron trofeos, medallas y reconocimientos a los participantes que lograron caminar a lo largo de 2.5 kilómetros. Los niños y jóvenes también participaron en torneos de futbol y basquetbol de 3×3.

En su oportunidad, Perla Alanís, coordinadora de Mesa por La Paz del gobierno federal, destacó la coordinación entre los diversos gobiernos para realizar actividades que impulsan el desarrollo en las comunidades, así como atender las causas sociales, como combatir la violencia e inseguridad en nuestro México.