Reconoce el Congreso mexiquense la trayectoria de periodistas deportivos

Fotos: Saulo Magno

Toluca, Méx.- Hay reconocimientos que pesan más que una placa, más que una fotografía o un aplauso, pesan porque resumen madrugadas, coberturas bajo la lluvia, fines de semana sin descanso, kilómetros recorridos detrás de una noticia y años enteros contando historias ajenas mientras la propia se escribe en silencio. Así ocurrió en el Congreso del Estado de México, donde 46 periodistas deportivos fueron homenajeados por su trayectoria y aportación al ejercicio informativo.

Por parte del periódico El Valle, recibieron reconocimiento el director José Nader Mata; el fotógrafo Jaime Arriaga Guzmán y el periodista Dioney Cid Hernández Gallardo. Además, se rindió homenaje póstumo a José Elías Nader Ackhar, figura fundamental en la historia del medio y referente del periodismo mexiquense. Fue uno de esos momentos donde el orgullo institucional se mezcló con la memoria y la gratitud.

La ceremonia fue encabezada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, acompañada por los diputados Esteban Juárez Hernández y Ernesto Santillán Ramírez, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo periodístico para la vida pública del Estado de México. No se trató solamente de entregar reconocimientos, sino de visibilizar una labor que muchas veces se da por hecha y pocas veces se celebra.

En un recinto acostumbrado al debate legislativo, esta vez la palabra tuvo otro tono: el de la emoción. Las curules y los pasillos fueron testigos de abrazos entre colegas, sonrisas de quienes han compartido coberturas durante décadas y miradas inevitables al pasado. Porque cada nombre mencionado representaba años de constancia en canchas de barrio, gimnasios escolares, estadios llenos o pistas casi vacías donde también nacen grandes historias.

Martha Camacho, destacó que desde el Congreso se asume la responsabilidad de generar condiciones para que el ejercicio periodístico se realice con libertad, seguridad y dignidad. “En el Estado de México no hay espacio para la indiferencia frente a quienes informan”, expresó al reconocer también el impulso institucional en favor de periodistas y defensores de derechos humanos.

La presencia de figuras del deporte dio un brillo especial a la jornada. Carlos Mercenario Carbajal, medallista olímpico y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, ofreció uno de los mensajes más sentidos del evento. “Todas esas historias, todos esos acontecimientos deportivos no existirían si no fueran por ustedes”, dijo frente a los homenajeados. Después resumió en una sola palabra el trabajo del gremio: “Vocación”.

A nombre de los galardonados, Joel Morales Bravo recordó precisamente esa realidad. “Nosotros trabajamos regularmente donde la gran mayoría de la gente se divierte. No descansamos ningún fin de semana”, expresó, sintetizando una verdad conocida por generaciones enteras de reporteros.

Los reconocimientos por 10 años de trayectoria fueron para Aida Carrasco Ortiz, Domingo Fernández Pérez, Brian Martínez Prado, Dioney Hernández Gallardo, Andrés González Ruiz, Carlos Vázquez Uria y Jonathan Mondragón Garduño. Por 20 años fueron distinguidos Manuel Trejo Mancilla, Ignacio Alva Dosal, Jaime Arriaga Guzmán, Arturo Pérez Mendoza, Manuel Luna García, Juan Carlos Cartagena Abaurre, Jesús Quezada de Jesús, Gemima Mondragón Romero, Cristina Elizabeth González Guadarrama y Erick Alberto Álvarez Domínguez.

Con 30 años o más en el medio recibieron homenaje Irasema Rendón Ortiz, Abiud Hernández Leyva, Ángel Gutiérrez López, Alejandro Flores Mata, Mario Martínez Tello, Sergio Díaz Salas, Abraham Hernández Villanueva, Jesús Humberto López de la Mora, José Nader Mata, Luis Camacho González, Pedro Campos Estrada, Pedro Eric Fuentes López, Javier Sandoval Delgado, Alfonso Acosta Rojas, Mario Vázquez de la Torre, Victoria Acevedo Jiménez, Juan Carlos Becerra Landeros y Ricardo Arturo Callejo Guadarrama. Por más de 40 años fueron reconocidos Joel Morales Bravo, Rodolfo Rojas Mares, Manuel Peláez Nájera y Mauricio Garduño Romero. Por más de 50 años, Juan Hernández Mercado, Luis Manuel Jaramillo, Juan Dosal Estrada y Guillermo Garduño Ramírez. Además, de manera póstuma fueron reconocidos, Mario Hill Hernández, Gerardo Durán Rosas y José Elías Nader Ackhar.

El homenaje contempló trayectorias de 10, 20, 30, 40 y hasta más de 50 años dentro del medio. Décadas enteras dedicadas a narrar triunfos, derrotas, ascensos, lágrimas, récords y despedidas. También hubo reconocimientos póstumos para quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en cada redacción, en cada lente y en cada libreta donde aprendieron otros a ejercer el oficio.

Para El Valle, la jornada significó mucho más que recibir distinciones. Fue la confirmación de una historia construida con trabajo diario, cercanía con la gente y compromiso con la información. El reconocimiento a José Nader Mata, Jaime Arriaga Guzmán y Dioney Cid Hernández Gallardo representa distintas generaciones y trincheras de una misma vocación: dirigir, documentar y narrar.

Al final, entre flashes, apretones de mano y felicitaciones, quedó una certeza sencilla: el periodismo deportivo no solo informa sobre goles, marcas o campeonatos. También cuenta quiénes somos como sociedad, qué celebramos y cómo nos levantamos después de caer.