Activan prevención contra casos de violencia tras amenaza en el Cenhch

Redacción

Redacción 23 abril, 2026

23 abril, 2026 Nacional e Internacional

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Desde Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) activó el Protocolo de Prevención, Detección y Actuación de casos de Violencia Escolar.

En el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), tras amenaza de supuesto tiroteo.

La dependencia estatal destacó que el personal docente continuará el acompañamiento académico y garantizó la vigilancia continua para actividades escolares.