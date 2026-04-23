Los Diablos siguen a la baja en la Liga MX

Mazatlán, Sinaloa.- El Deportivo Toluca FC sufrió un doloroso descalabro en la jornada 16 del Clausura 2026, luego de caer 4-3 frente a Mazatlán FC en el Estadio El Encanto, en un encuentro lleno de emociones, goles y un cierre no apto para cardiacos.

Los Diablos Rojos dejaron escapar unidades importantes en la pelea por los primeros puestos de la tabla, en una noche en la que reaccionaron en varias ocasiones, pero pagaron caro las desatenciones defensivas y la expulsión de Marcel Ruiz en el segundo tiempo.

La primera mitad fue disputada, con dos equipos intensos y buscando hacer daño al frente. Toluca intentó adueñarse de la pelota, mientras Mazatlán apostó por la velocidad y el contragolpe. Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Everardo López del Villar apareció al minuto 45+5 para vencer al arquero escarlata y poner el 1-0 para los sinaloenses.

En el complemento llegaron más emociones. Apenas al 49, Brian Rubio aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-1, complicando el panorama para los dirigidos por Antonio Mohamed. Sin embargo, la respuesta mexiquense fue inmediata y al 54, Antonio Briseño adelantó una vez más al Toluca con el 2-1.

Cuando el partido vivía su mejor momento, al minuto 60 Toluca se quedó con diez hombres tras la expulsión de Marcel Ruiz, situación que cambió el rumbo del compromiso. Mazatlán aprovechó el escenario y al 69, Edgar Bárcenas convirtió un penal para poner las cosas 2-2.

Los Diablos no bajaron los brazos y Nicolás Federico Castro firmó el 3-3 al minuto 87, lo que revivió las esperanzas visitantes en el cierre. Sin embargo, cuando parecía que el empate estaba sellado, al 88, Daniel Hernández marcó el 4-3 definitivo para sentenciar la victoria cañonera.

Con esta derrota, el cuadro rojo se quedó en el quinto lugar con 27 puntos, por lo que deberá recomponer el camino rumbo a la liguilla y ajustar detalles defensivos. Mazatlán, por su parte, celebró una victoria de carácter ante uno de los equipos protagonistas del torneo.

Alineaciones:

Mazatlán FC: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Luiz Teodora, Edgar Bárcenas, Mauro Zaleta, Brian Rubio, Josue Ovalle, Lucas Merolla, Sebastián Santos y Said Godínez.

Suplentes: Víctor Alcaráz, Billy Arce, José Esquivel, Mauro Lainez, Ángel Leyva, Gilberto Adame, Jesús Hernández, Ángel Saavedra, Fabio Gomes y Gabriel López.

Deportivo Toluca: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Alexis Vega, Marcel Ruiz, Pavel Pérez, Mauricio Isaís, Fernando Arce, Everardo López, Franco Rossi y Jorge Díaz Price.

Suplentes: Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Sebastián Córdova, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Santiago Simón, Oswaldo Virgen, Víctor Arteaga y Erick Orta.