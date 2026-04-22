Blanca Cruz García deja presidencia del IEE tras su designación como consejera del INE

Desde Puebla

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Cruz García, fue designada como nueva integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que deja vacante la titularidad del órgano electoral en Puebla.

Su nombramiento fue aprobado por la Cámara de Diputados, donde obtuvo 334 votos a favor y 127 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida. Cruz García formó parte de la terna final sometida a consideración del pleno legislativo.

Blanca Cruz García fue designada como consejera presidenta del IEE en 2022 para un periodo de siete años, el cual concluiría en 2029; sin embargo, dejará el cargo a tres años de finalizar su encargo tras su incorporación al INE.

Con su salida, la presidencia del IEE queda vacante, por lo que será el propio Instituto Nacional Electoral el encargado de designar a la persona que asumirá la titularidad del organismo local.

Además, el Consejo General del IEE tendrá que cubrir dos espacios, ya que existe una consejería vacante desde el año pasado, lo que implica una reconfiguración en la integración del órgano electoral en Puebla.

Con este nombramiento, Cruz García se convierte en la única poblana en integrarse al Consejo General del INE —conocido como la “Herradura de la Democracia”—, donde desempeñará funciones hasta el año 2035.

En la misma sesión, también fueron designados como consejeros del INE Arturo Chávez López y Frida Gómez Puga, la nueva integración contempla a dos mujeres y un hombre.