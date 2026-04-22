Realizan campaña de esterilización en colonia popular de Toluca

Toluca, Méx.- Habitantes de la colonia La Antorcha de esta delegación municipal de la capital del estado, realizaron gestiones ante las autoridades sanitarias del centro de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para solicitar la programación de una jornada de esterilización animal para evitar la proliferación de perros callejeros y posibles accidentes o focos de enfermedades para las familias.

Como una respuesta a la inquietud de los habitantes del mencionado núcleo de población, funcionarios del IMSS autorizaron la visita del personal sanitario a la colonia y la respuesta de la ciudadanía fue numerosa, pues acudieron masivamente llevando a sus perros y gatos, lo cual mostró a los empleados del sector salud la justeza de la petición.

“Es una medida necesaria para que no haya tanto animal callejero que pueda atacar a los niños o hasta a los adultos”, declaró Juana Hernández Jiménez, vecina de la colonia e integrante del comité que realiza las gestiones de las necesidades y problemas del asentamiento.

David Castañeda Rangel dirigente del Movimiento Antorchista, organización fundadora de la colonia informó que los integrantes del comité de lucha Antorchista, organismo formado por los vecinos más interesados en la solución de los problemas y que cuenta con el respaldo del resto de los habitantes, encabeza las gestiones de servicios básicos, apoyos sociales y campañas como la realizada. “La participación organizada de las familias ha sido lo que ha permitido el desarrollo de la colonia y la atención de las autoridades a situaciones importantes para todos”, finalizó.