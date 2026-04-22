Llaman a prevenir fraudes y pedir orientación a la Policía Municipal de Toluca

Redacción

Redacción 22 abril, 2026

22 abril, 2026 Policía

Policía EdoMéx, fraudes, Toluca

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Toluca, Méx.- El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, llamó a la ciudadanía a evitar caer en engaños o fraudes, especialmente aquellos que prometen premios o beneficios económicos irreales, y acercarse de manera inmediata a las y los elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección para solicitar apoyo, orientación o verificar cualquier situación sospechosa, ya que están para servir y proteger a la población.

Esto después de que la Policía Municipal atendió un reporte ciudadano sobre un caso de fraude en perjuicio de una adulta mayor en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo, colonia Centro, donde una mujer de 70 años fue engañada por dos personas, quienes la convencieron de retirar 130 mil pesos en efectivo de una institución bancaria, bajo el argumento de que recibiría un supuesto premio de 8 millones de pesos.

Luego de entregar el dinero a los presuntos delincuentes, estos le proporcionaron a la mujer una bolsa que contenía papel periódico y se retiraron rápidamente del lugar.

De manera inmediata, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección implementaron un operativo para dar con el paradero de los probables responsables; sin embargo, el operativo de búsqueda no arrojó resultados positivos, de tal manera que los agentes arroparon a la víctima y le brindaron orientación legal, acompañándola ante la autoridad competente, a fin de presentar la denuncia correspondiente.

Por ello, el Gobierno municipal reitera el llamado a la población a no confiar en ofertas o premios que requieran entregar dinero en efectivo, tampoco en personas que, bajo la presunción de buena fe, ofrezcan ayuda para trámites bancarios. La autoridad solicita a las y los ciudadanos a reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias 911 o directamente con elementos policiales, a fin de prevenir este tipo de delitos y proteger el patrimonio de las familias toluqueñas.