Premios Portada México 2026 reconocen lo más relevante del marketing, la publicidad y la tecnología en México

Ciudad de México.- En el marco del Portada Live CDMX, encuentro nacional de la industria publicitaria y de marketing, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Portada México 2026, un reconocimiento a las estrategias, campañas y proyectos que destacan por su innovación, creatividad y resultados medibles en México y Latinoamérica.

La premiación se dio en un contexto en el que la industria de marketing en México mantiene una transición hacia lo digital: De acuerdo con el Estudio Valor Total Media, la publicidad digital alcanza los 81 mil 720 millones de pesos, equivalente al 58.2% de la inversión total en medios. En paralelo, áreas como retail media, data marketing y economía de creadores continúan ganando relevancia en la toma de decisiones de las marcas.

La ceremonia formó parte de la agenda de Portada Live CDMX, realizado en Hacienda de los Morales, que reunió a líderes de empresas como Coca-Cola, Opella, BBVA, BIC, Häagen-Dazs, entre otras, para discutir los principales retos y oportunidades del sector.

Durante la jornada se abordaron temas como la evolución de la omnicanalidad hacia modelos “phygital”, el impacto de eventos globales en las estrategias de marca, el análisis del consumidor mexicano desde datos, así como la consolidación de la economía de creadores y el uso de first-party data como eje de crecimiento.

Especialistas del panel “El Mundial: ¿Cómo las marcas le sacan brillo al mayor escaparate?” coincidieron en que el próximo Mundial marcará un punto de inflexión en la industria, al pasar de 64 a 104 partidos, lo que ampliará significativamente el volumen de contenido y oportunidades comerciales. En este contexto cada vez más digital, el consumo estará impulsado por experiencias en tiempo real basadas en IA, como las que permiten automatizar highlights y maximizar el valor de los derechos de la audiencia.

En paralelo, en el panel “Del amor al adiós: Cómo construir relaciones auténticas dentro de creators economy”, se abordó la problemática de cómo las marcas enfrentarán mayor presión por resultados medibles, en un contexto donde el influencer marketing, que ya crece 35% y representa 9% de la inversión global, duplica el impacto de la publicidad tradicional (25% vs. 12%), con 56% de los usuarios dispuestos a comprar productos recomendados por creadores de contenido digital.

Ante ello, la clave será generar contenido relevante para comunidades específicas y construir relaciones de largo plazo con creadores, que basados en objetivos de campañas específicas podrían combinar alcance (mega influencers) para estrategias de awareness y contenidos altamente segmentados para generar conversión (con micro y nano influencers).

Como parte de la agenda, también se llevaron a cabo talleres simultáneos liderados por directivos de marca, un formato participativo en el que los asistentes compartieron conocimientos y perspectivas sobre temáticas específicas de la industria.

Además, como siguiente paso, Portada LATAM celebrará Portada NEXT el próximo 21 de octubre en Ciudad de México, reuniendo a líderes y expertos del sector bajo el lema “Portada NEXT: donde el marketing de 2027 se vuelve claro”.

Reconocimiento a los futuro líderes del marketing y la publicidad

Asimismo, se llevó a cabo la premiación del HackAdton by AdCademy, una iniciativa enfocada en el desarrollo de talento joven en marketing y tecnología. Este formato reúne a equipos universitarios de diversas instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, que desarrollan soluciones estratégicas en tiempo real para retos de la industria.

Los equipos ganadores de esta edición fueron:

● Grand Prix Final: Equipo Pastes | Universidad La Salle | Frida Sotelo; Jorge Ortíz; Daniela Aguilar; Karla Becerra | Tutor: Alejandro Mier

● Mejor Pitch: Equipo Blueprint Lab | CENTRO Diseño, Cine y Televisión | Eugenia Gómez; Anabella Reyes Arellano; Nat; Clau; Valeria Heredia | Tutor: Raquel Shamosh

● Mejor Idea y Concepto Creativo: Publi In The Sky | UNAM | Fernando Munguia; Ingrid Desiree Hernández; Orlando Adriano Jaimes Cruz; Mont; Jen | Tutor Gustavo Gallardo

● Mejor Estrategia de Comunicación: Equipo Pastes | Universidad La Salle | Frida Sotelo; Jorge Ortíz; Daniela Aguilar; Karla Becerra | Tutor: Alejandro Mier

● Mejor Planeación de medios: Equipo Kairos | Universidad La Salle | Martín Uriel Jiménez Salazar; Paola Flores Arteaga; Nórida Rocío Tovar López; Héctor Francisco Castañeda Flores; Luis Ariel Macías Archundia | Tutor: Mario Alberto Nava Martínez

● Mejor Despliegue Tecnológico: Equipo Synergi | UNAM | David Israel Robles Gil; Nad; Valeria Guadalupe López Pacheco; Abi | Tutor: Diana Yoatzin Parada Trejo

● Mejor Art & Craft: Equipo Blueprint Lab | CENTRO Diseño, Cine y Televisión | Eugenia Gómez; Anabella Reyes Arellano; Nat; Clau; Valeria Heredia | Tutor: Raquel Shamosh

Este tipo de ejercicios refleja la creciente necesidad de perfiles que integren análisis de datos, creatividad y entendimiento del consumidor en un entorno cada vez más competitivo.

Los Premios Portada México 2026 agrupan 10 categorías alineadas a estas tendencias, reconociendo propuestas que responden a un entorno cada vez más enfocado en datos, personalización y experiencias integradas:

● Performance Marketing: Vidanta y Cirque Su Soleil “Ludo”: Anatomía de un Sold Out | Vidanta World | Agencia iCrossing

● Construcción de Brand Equity: Que la mesa vuelva a unirnos | Nestlé | Agencia LLYC

● E-commerce / Retail Media: De la voz al carrito | Opella | Agencia PHD

● Mejor uso de Creadores (UGC, Influencers): Rompiendo el silencio | Opella | Agencia PDH

● Mejor uso de Social Media: Tecate Titanium Volvimos Por Ti | HEINEKEN México | Agencia Dentsu

Además, en esta edición se incluyó la entrega de la “Portada de Portada Latam”, un reconocimiento especial que Portada Latam otorga a líderes de marketing a nivel C-level, en la que Enrique J. Cornish, CMO de BBVA, fue la figura central en su primera edición.

“Hoy el marketing está operando en un entorno donde la medición, la personalización y la experiencia del usuario son centrales; estos premios reflejan cómo se están adaptando las estrategias a esa realidad”, comentó Marcos Baer, fundador de Portada.

Portada Live CDMX y los Premios Portada México se consolidan como un espacio de encuentro entre marcas, agencias, plataformas tecnológicas y nuevo talento, en un momento donde la industria enfrenta una transformación impulsada por la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo.