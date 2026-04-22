Metepec fortalece infraestructura urbana con expansión del alumbrado público

Metepec, Méx.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y modernizar los servicios urbanos, el Gobierno de Metepec, encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández, avanza en la ampliación y modernización del sistema de alumbrado público en distintas zonas del municipio.

Como parte de este programa, durante el presente año se han instalado 3 mil 429 luminarias, de las cuales cerca de 3 mil corresponden a tecnología LED, lo que representa una transición hacia un modelo de iluminación más eficiente, sustentable y con mayor cobertura.

El proyecto forma parte de una estrategia de mayor alcance que contempla la colocación de 9 mil luminarias adicionales, dentro de un universo total de 18 mil 500 puntos de luz que se prevé instalar en todo el municipio.

Las labores de instalación se han desplegado en comunidades, pueblos originarios, colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y zonas residenciales, además de parques, espacios deportivos y áreas de convivencia social.

El presidente municipal ha encabezado recorridos constantes en distintas localidades para supervisar los avances del programa, lo que ha permitido dar seguimiento puntual a las necesidades planteadas por la ciudadanía en materia de iluminación.

El gobierno municipal ha señalado que la ampliación del alumbrado público tiene un efecto directo en la seguridad, al reducir zonas con baja visibilidad, así como en la movilidad nocturna y el uso de espacios públicos.

El programa también incluye la rehabilitación de luminarias ya existentes, con el propósito de optimizar la infraestructura actual y mejorar la calidad del servicio en distintas zonas del municipio.

La ejecución de estas acciones está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, responsable de coordinar la instalación, mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado. Estas labores han permitido ampliar la cobertura y mejorar las condiciones del entorno urbano.

La administración municipal reiteró que el programa de modernización del alumbrado público continuará de manera permanente, con el objetivo de garantizar una iluminación adecuada en todo el territorio.

Con estas acciones, el gobierno de Metepec busca consolidar un modelo de desarrollo urbano basado en servicios públicos eficientes y en la mejora constante de la calidad de vida de sus habitantes.