Detienen a tres presuntos montachoques en Zumpango tras agresión vial

Zumpango, Méx.- Tras un conflicto vial que derivó en golpes, uniformados de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía Municipal de Zumpango detuvieron a dos hombres y una mujer, identificados como montachoques.

Una alerta al Número Nacional de Emergencias 9-1-1 sobre un conflicto vial, movilizó a efectivos de ambas corporaciones a calles de la colonia San Sebastián, de esta jurisdicción, luego de que tres personas agredieran a un conductor.

Los elementos hicieron contacto con una persona, quien señaló haber sido golpeado por dos hombres y una mujer, luego de un percance vial, en el que de forma intempestiva frenaron su unidad sobre la vialidad y ambos vehículos se impactaron.

La parte afectada resaltó que de la unidad descendieron dos hombres y una mujer, quienes lo amedrentaron y solicitaron dinero, por lo que, al negarse a dárselo, fue agredido.

Al sitio arribó una unidad de Protección Civil que valoró el estado del lesionado por contusiones, sin ameritar traslado a una institución de salud.

Las primeras indagatorias señalan que los posibles agresores, fueron identificados por ciudadanos como montachoques y que se dedicaban a extorsionar a los automovilistas, a quienes exigían dinero después de provocar intencionalmente algún percance vial; a petición del afectado fueron asegurados y remitidos junto con los vehículos involucrados ante el Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.